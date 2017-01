Nürnberg (ots) -



Das Siegerfoto mit dem Titel "Heldenhaft" stammt von Sebastian Wells.



"Wie erwartet hat Usain Bolt an diesem 14. August in Rio de Janeiro das olympische 100-Meter-Finale gewonnen. Nach einer ausgiebigen Ehrenrunde wieder im Zielbereich angekommen, lässt sich der Supersprinter noch in Richtung Fotografen-Graben locken, aus dem heraus wir - auf einem Podest stehend - Zieleinläufe festhalten. Spontan klettertBolt über den Graben mit dem Podest hinweg auf das Geländer, um seinen Fans die Hand reichen zu können. Ich selbst hocke tief unten im Graben und komme so zu diesem Motiv, das das ganze Spektakel um den Weltstar ausdrückt."



Das preisgekrönte Bild fand sich unter hunderten von Motiven von 65 Teilnehmern in den Kategorien "Sport allgemein: Action", "Sport allgemein: Feature/Impressionen/Emotionen", "Amateur- und Jugendfußball", "Fußball allgemein" und "Portfolio/Sportreportage". Unter der Federführung von kicker-sportmagazin, in Zusammenarbeit mit dem Verband Deutscher Sportjournalisten, hat eine Jury von Fachleuten 26.000 Euro an Preisgeldern verteilt.



Alle ausgezeichneten Motive werden am 30. Januar und am 6. Februar in kicker-sportmagazin veröffentlicht. Danach gehen Großkopien der prämierten Fotos und eine Auswahl der schönsten Bilder in einer Wanderausstellung auf Deutschland-Tournee.



"Das Sportfoto des Jahres" wird seit 1963 vom VDS vergeben. Neben dem kicker-sportmagazin engagieren sich Nikon und der Deutsche Fußball-Bund als Partner.



