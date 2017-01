Guten Morgen,

der DAX ist in der Vorwoche an der Marke von 11.900 Punkten gescheitert. In Folge sackte der Leitindex ab und notiert vorbörslich bereits deutlich unter 11.800 Punkten. Wir warten im Insight immer noch auf eine solide Korrektur, vielleicht ist es nun soweit.

Die erste Anlaufmarke nach unten lautet auf 11.400 Punkte. Die Korrektur könnte sich aber auch bis 11.000 Punkte ausdehnen. Bei 10.800 Punkten liegt zudem noch ein offenes Gap.

Nur mal ein kleiner Hinweis: Der Shiller P/E liegt bei 28,7 Punkten! Langfristiger Durchschnitt bei 17 Punkten. Im September 1929 lag der bei etwa 33 Punkten. Vor dem Millennum-Crash Ende 1999 bei rund 44 Punkten. Das waren auch die einzigen beiden Hochs seit über 100 Jahren, wo der Shiller P/E höher stand als aktuell. Ist das also die Zeit um strong Long zu gehen? Eher nicht.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage long.

DAX bei 11.814 Punkten, vorbörslich bei 11.760 Punkten.

DAX am oberen Bollingerband im Monatschart. Korrektur erwartet.

DAX mit 2 roten Tageskerzen. Jetzt Korrektur bis zunächst 11.400 Punkte?

Historische Saisonalität

In US-Nachwahljahren (DAX): Seitwärts bis Ende Januar, ab Ende Januar bis Ende Februar nachgebend.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Seitwärts bis Ende Januar, ab Ende Januar bis Ende Februar nachgebend.

Börsenindikator (Januar)

Börsenindikator nach Gebert: Long.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Der DAX notiert im starken Widerstandsbereich im Monatschart (Fibo-Fächer, Bollinger-Band, Trendkanalbegrenzung). Der Index kann noch etwas steigen (aktuell etwa 11.900 Punkte), sollte dann aber eine längere Korrektur bis 10.800 Punkte einleiten. Über 11.900 Punkten ergibt sich aber neues Aufwärtspotential bis über 12.000 Punkte.

Sentiment

DAX (Woche 05)

Sentiment in ...

