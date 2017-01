The following instruments on XETRA do have their first trading day 30.01.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 30.01.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA XS1558510829 VERIZON COMM 17/47 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1559352437 DEXIA CL 17/24 MTN BD02 BON EUR N

CA TC2B XFRA KYG8701T1537 TCL MULTI.T.HLDGS BL 1000 EQ00 EQU EUR N

CA ANTE XFRA DE000ANTE1A3 ANTEA INH.ANLAGEAKTIEN R FD00 EQU EUR N

CA LM5C XFRA IE00B23Z8X43 LM GL-LM BR.GL.F.I.AAHGEO FD00 EQU EUR N

CA XQ1I XFRA LU0300745303 F.TEM.INV-T.GL.BD A YD.EO FD00 EQU EUR N

CA A4H2 XFRA LU0313644931 PIONEER-EUR.AGG.BD A EO C FD00 EQU EUR N

CA XMHE XFRA LU0313923228 BLACK.EUR.OPPO.EXT.A2 EO FD00 EQU EUR N

CA BT2B XFRA LU0337413677 BANTLEON OP.-BANT.OP.S PA FD00 EQU EUR N

CA JPJN XFRA LU0840466477 JPMIF-GLB.INC. A INC EO FD00 EQU EUR N

CA FGM1 XFRA LU0989117667 DEUTSCHE MULTI OPPORTU.LD FD00 EQU EUR N