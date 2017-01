The following instruments on XETRA do have their last trading day on 30.01.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.01.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A1H3EJ3 STADT HAMBURG LSA A.2/12 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1MATF0 BERLIN, LAND LSA12/17A369 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DB7XPA8 DT.BANK MTN 12/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1J8Q4 DZ BANK IS.A447 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ35W17 DZ BANK IS.E.7767VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0ECQ7 LBBW GM-FLOATER 11/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000RLP0827 RHEINL.PF.SCHATZ.V.2016 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3FM3 LB.HESS.-THR.E0511B/119 BD01 BON EUR N

CA XFRA US12189TAJ34 BURLINGTON NORTHERN 2028 BD01 BON USD N

CA XFRA XS0739410164 GENERAL ELECT. 12/17 MTN BD01 BON NOK N

CA XFRA XS0739987781 B.N.G. 12/17 MTN BD01 BON NOK N

CA XFRA XS0740795041 LLOYDS BANK 12/17 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1350941537 EUR. BK REC.DEV.16/17 MTN BD01 BON RUB N

CA XFRA US492914AS51 KEY ENERGY 2021 BD02 BON USD N

CA XFRA US912796JA86 US TREASURY BILL 02/02/17 BD02 BON USD N

CA XFRA US966387AF99 WHIT PETRLM 2018 BD02 BON USD N

CA XFRA XS0482541793 UBS AG LDN 10/17 FLR MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS0741962681 ABN AMRO BANK 12/17 MTN BD02 BON USD N

CA V2M1 XFRA US92763A3095 VIOLIN MEMORY DL-,0001 EQ00 EQU EUR N