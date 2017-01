The following instruments on XETRA do have their first trading day 30.01.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 30.01.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA BE6291424040 AB INBEV 12/20 BD00 BON EUR N

CA XFRA CH0350030422 KRAFTW. OBERHASLI 17-26 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A2DADR6 SIXT LEASING SE ANL.17/21 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000NWB17Q0 NRW.BANK IS.A.17Q 17/22 BD00 BON EUR N

CA 0CCE XFRA FR0013234986 CA HOME LOAN SFH 17/32MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA FR0013235025 CA HOME LOAN SFH 17/25MTN BD00 BON EUR N

CA 0CCT XFRA FR0013235132 CA HOME LOAN SFH 17/37MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA LU1556942974 GRD-DUCAL LUX. 17/27 BD00 BON EUR N

CA XFRA NO0010783459 NORWEG.AIR SHUT.17-20 FLR BD00 BON SEK N

CA XFRA USU1108LAB54 BROADCOM/KY FIN. 17/22 BD00 BON USD N

CA XFRA US29874QCZ54 EUR. BK REC.DEV.17/21 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA US46625HRY89 JPMORGAN CHASE 17/28 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA USU4321JAA70 HEXION 2 US FIN. 17/22 BD01 BON USD N

CA XFRA USU83223AJ33 SMITHFIELD FDS 2022 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA USU83223AK06 SMITHFIELD FDS 2027 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA US78012KZG56 ROYAL BK CDA 17/22 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA US912796LJ67 US TREASURY BILL 02/01/18 BD02 BON USD N

CA XFRA US912796LM96 US TREASURY BILL 08/03/17 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1351713109 WORLD BK 16/18 MTN BD02 BON INR N

CA XFRA XS1551677260 NTPC 17/27 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1556165477 CHINA WAT.AFF.GRP 17/22 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1557268221 BCO SANTANDER 17/22 REGS BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1558184096 B.N.G. 17/22 MTN REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS1558472129 SNCF MOBILITES 17/29 MTN BD02 BON EUR N