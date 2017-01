FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.01.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 30.01.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

351 XFRA US03673L1035 ANTERO MIDSTR.PART.LP UTS 0.262 EUR

WPOB XFRA US3846371041 GRAHAM HLDGS CO. 1.188 EUR

D8Q XFRA PAP169941328 BCO LATINOAMER.D.COM.EX.E 0.360 EUR

8OC XFRA US12637A1034 CSI COMPRESSCO L.P. UTS 0.353 EUR

7EVB XFRA SE0007075056 EOLUS VIND AB B SK-,50 0.159 EUR