FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.01.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 31.01.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 30.01.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 31.01.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
UIM7 XETR LU0340285161 UBS-ETF-MSCI WORLD INH. A 1.403 EUR
UIM4 XETR LU0147308422 UBS-ETF-MSCI EMU A 0.511 EUR
UIM3 XETR LU0136242590 UBS-ETF FTSE 100 INH.A 0.781 EUR
UIM5 XETR LU0136240974 UBS-ETF-MSCI JAPAN INH.A 0.263 EUR
UIM1 XETR LU0136234068 UBS ETF-EURO STOXX 50 A-D 0.172 EUR
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 30.01.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 31.01.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
UIM7 XETR LU0340285161 UBS-ETF-MSCI WORLD INH. A 1.403 EUR
UIM4 XETR LU0147308422 UBS-ETF-MSCI EMU A 0.511 EUR
UIM3 XETR LU0136242590 UBS-ETF FTSE 100 INH.A 0.781 EUR
UIM5 XETR LU0136240974 UBS-ETF-MSCI JAPAN INH.A 0.263 EUR
UIM1 XETR LU0136234068 UBS ETF-EURO STOXX 50 A-D 0.172 EUR