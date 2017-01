Lieber Investor, es ist selten, es ist wertvoll und es gibt nicht viel davon. Fragen Sie die Menschen in Ihrer Umgebung danach, warum das Gold so wertvoll ist, werden Sie meist Antworten wie diese hören. Fügt man das gesamte seit der Antike geförderte Gold zusammen, ergibt sich ein Würfel von rund 20 Meter Kantenlänge. Den könnte man, wenn das schwere Gewicht nicht wäre, bequem unter so mancher Brücke hindurchschieben. All diese Bilder suggerieren, dass das Gold unheimlich knapp ist und wenn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...