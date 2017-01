Die Stiftung Warentest warnt gerade vor einem Kinderwagen des Mittelständlers Knorr-Baby. Für Geschäftsführer Peter Hotz, frisch im Chefsessel, eine Zerreißprobe - doch er beweist Stärke und bietet den Testern die Stirn.

Die Tester von Stiftung Warentest prüfen zurzeit Kombi-Kinderwagen. Als sie das Modell Noxxter von Knorr-Baby unter die Lupe nehmen, stellen sie fest, dass man den Sportaufsatz unbemerkt falsch aufsetzen kann. Die Folge: Der Sitz im Gestell kann kippen - und das Kind sich verletzen. Noch vor Erscheinen des Tests geht die Stiftung Warentest mit dieser Information an die Öffentlichkeit, um die Eltern zu warnen. Auch die zuständige Marktaufsicht von Knorr-Baby wird informiert - für den Mittelständler aus Bayern, der zu den Top 5 in Deutschland gehört, ein heftiger Nackenschlag. Im Interview sprechen wir mit CEO Peter Hotz über die Macht der Tester, den Schock und einen drohenden Imageschaden durch die schlechte Bewertung.

Herr Hotz, erstes Suchergebnis zu "Knorr-Baby" im Netz ist derzeit: "Hohe Verletzungsgefahr: Test warnt vor diesem Kinderwagen". Was macht es mit Ihnen, wenn Sie das lesen?Ich war wirklich sehr betroffen. Schließlich bin ich selbst Vater und als solcher würde ich mich natürlich schon fragen, ob ich dieser Firma noch vertrauen kann.

Können Sie?Kann ich, ja. Wenn ich auf der Facebook-Seite der Stiftung Warentest, wo der Warnhinweis auch geteilt wurde, lese, was die User in den Kommentaren schreiben und wie sie dort sogar Partei für uns ergreifen, weiß ich, dass unser Produkt in Ordnung und der Test ein sehr unrealistischer Fall ist.

Inwiefern?Kein Mensch setzt sein Kind im Sportwagenaufsatz auf das Gestell des Kinderwagens. Wir weisen schon in der Gebrauchsanweisung darauf hin, dass Kinder bei der Montage nicht in unmittelbarer Nähe sein sollen.

In einer Mitteilung an Ihre Kunden heißt es: "Bei ordnungsgemäßer Handhabung und Benutzung des Sportwagenaufsatzes besteht in keiner Situation Gefahr für Ihr Kind." Ein Schuldeingeständnis klingt anders...Wenn uns jemand kritisiert, sind wir offen und nehmen das Feedback gerne auf. Es kann ja wirklich auch vorkommen, dass mit einem Produkt etwas nicht stimmt. Dann sind wir auch sehr dankbar für den Test und reagieren sofort darauf. Aber unsere Gebrauchsanleitung war vorher nicht schlecht und wenn man alles richtig macht, besteht auch keine Gefahr.

Weiter schreiben Sie auf Ihrer Webseite: "Im von Stiftung Warentest beschriebenen Fall handelt es sich nicht um eine Fehlkonstruktion des Kinderwagens." Trotzdem bauen Sie nun eine Kippsperre ein - wie passt das zusammen?Weil wir möchten, dass alle auf der sicheren Seite sind. Daher arbeiten wir mit Hochdruck an der Kippsperre, die verhindert, dass der Kindersitz, wenn er versehentlich falsch eingesetzt wird, kippt. Und alle bestehenden Kunden bekommen von uns ein kostenloses Nachrüstset.

Über welches Ausmaß sprechen wir?Das betrifft etwa mehrere tausend Kunden.

"Wir haben in der Vergangenheit gut abgeschnitten"

Wird das sehr teuer für Sie?In so einem Fall spielen Kosten nur eine untergeordnete Rolle. Sicherlich entstehen uns durch die Nachrüstung jetzt Kosten. Aber dadurch, dass wir in Europa produzieren und kurze Wege haben, sind wir auch sehr schnell und die Änderungen werden schon mit der nächsten Charge umgesetzt.

Wie haben Sie eigentlich von dem schlechten Abschneiden erfahren?Der Ablauf ist so, dass das Ergebnis per Einschreiben geschickt wird. Allerdings sind das mehrere Seiten, die so trocken formuliert sind, dass man daraus noch gar nicht direkt schließen kann, wie gut oder schlecht man abgeschnitten hat.

Ist Ihnen nicht das Herz in die Hose gerutscht, als Sie ins Büro kamen und auf dem Tisch ein Einschreiben von der Stiftung Warentest lag? Was haben Sie denn in dem Moment gedacht?Ich habe mich gefreut.

Das müssen Sie erklären!Ich habe sogar schon auf den Brief gewartet. Wir sind in den letzten Jahren regelmäßig getestet worden und wussten seit Weihnachten, dass es wieder einen Kinderwagen-Test gibt und wir dabei sind. Da wir in der Vergangenheit sehr gute Erfahrungen gemacht und vor allem auch immer gut abgeschnitten haben, war das für uns eine sichere Bank.

Und dann der Schock...Ich fühlte mich wie ...

