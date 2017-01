Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Speyer (pts005/30.01.2017/07:00) - MAXDA gehört zu den größten Finanzdienstleistern bei Privatkrediten und ist seit über 40 Jahren in Deutschland erfolgreich. Zur Steigerung der Kundenzufriedenheit werden Antrag und Bearbeitung von Darlehen auf maxda.de ab sofort drastisch verkürzt. Ein neues, optimiertes Formular sorgt bei MAXDA für einen deutlich kürzeren Prozess im Kreditantrag. Lediglich 20 Datenfelder müssen nun von Kreditsuchenden ausgefüllt werden auf gerade einmal zwei Seiten. Dies sorgt für eine messbar bessere Nutzererfahrung: "Unsere Tests mit dem neuen Formular zeigen eine gesteigerte Kundenzufriedenheit. Deshalb schalten wir dieses nun für alle Kreditanträge frei", freut sich Holger Weishaupt, bei MAXDA verantwortlich für Marketing und Kooperationen. Neu: Uploads direkt im Antrag Das Formular ist sehr klar und übersichtlich in die Bereiche "Person" und "Arbeit" aufgeteilt. Ein Balken mit Prozentangabe am oberen Rand zeigt dem Antragsteller jederzeit, wie weit der Prozess vorangeschritten ist. "Antragsteller haben direkt im Anschluss die Möglichkeit, ein Smartphone-Foto ihrer Verdienstbescheinigung hochzuladen. Dies führt zu einer deutlich schnelleren Bearbeitung der Kreditanträge - nochmals ein Plus an Service für jeden Kunden", so Holger Weishaupt weiter. "Der Faktor Geschwindigkeit ist heute ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil und macht MAXDA für Kunden noch attraktiver." Über MAXDA Als ein marktführender Finanzdienstleister hat sich MAXDA in den letzten Jahren einen Namen gemacht. Das Unternehmen steht auch als offizieller Sponsor von Sport- und TV-Events in der Öffentlichkeit. MAXDA ist im Bereich Kredite und Immobilienfinanzierungen auf Privatpersonen spezialisiert - und bietet Darlehen für jeden Anspruch, von 3.000,- EUR bis 250.000,- EUR. (Ende) Aussender: Maxda Darlehensvermittlungs GmbH Ansprechpartner: Holger Weishaupt Tel.: 06232-686331 E-Mail: presse@maxda.de Website: www.maxda.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170130005

(END) Dow Jones Newswires

January 30, 2017 01:00 ET (06:00 GMT)