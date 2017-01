Von Suryatapa Bhattcharya

TOKIO (Dow Jones)--Maue US-Daten und die Einreisebeschränkung des neuen US-Präsidenten Donald Trump animieren Anleger am Montag in Südostasien und Australien zum Abbau risikoreicher Positionen. Aktien werden tendenziell verkauft - zumindest dort, wo es möglich ist. Denn in Hongkong, Schanghai und Seoul bleiben die Börsen wegen der Feierlichkeiten zum Neujahrsfest (Mondneujahr) geschlossen. Die chinesischen Börsen in Hongkong und Schanghai handeln auch am Dienstag nicht, in Schanghai ruht der Handel bis einschließlich Donnerstag. In Australien hat der S&P/ASX-200 mit einem Abschlag von 0,8 Prozent geschlossen. Der Nikkei-225 schloss 0,5 Prozent leichter mit 19.369 Punkte - vor allem belastet von einem zum Dollar anziehenden Yen. In Neuseeland ist der S&P/NZX-50 um 0,7 Prozent gesunken.

Im Handel schiebt man die Verluste auf die schwächelnde US-Konjunktur oder auf die umstrittenen Entscheidungen Trumps, die weltweit auf scharfe Kritik stoßen. Die US-Wirtschaft ist im vierten Quartal etwas weniger deutlich als erhofft gewachsen, die Auftragseingänge für langlebige Güter im Dezember sanken sogar statt einem prognostiziertem Zuwachses.

Doch das eigentliche Thema liefert Trump. Dieser hat das US-Flüchtlingsprogramm für vier Monate ausgesetzt und die Einreise von Menschen aus islamischen Staaten wie dem Iran, Irak, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien und Jemen für 90 Tage untersagt. Die Maßnahme habe stark zur Verunsicherung der Anleger beigetragen, heißt es. Die Maßnahme deute auf eine Abschottung der USA hin und könne daher als ein Schritt auf dem Weg zum Protektionismus verstanden werden.

In Japan spekulieren Anleger über Geldpolitik

"Aus Marktperspektive dürfte die Einwanderungspolitik keine nennenswerten Auswirkungen finanzieller oder wirtschaftlicher Art haben", wiegelt Chefmarktanalyst Ric Spooner von CMC Markets in Sydney ab. "Der größere Fokus des Marktes liegt auf den Budgetplänen. Solange er dort liefert, ist alles in Ordnung", ergänzt Marktstratege Hideyuki Ishiguro von Daiwa Securities.

Wieder andere Marktbeobachter blicken sorgenvoll in Richtung japanische Notenbank. Diese hat zwar ein Zurückfahren der Wertpapierkäufe bis auf Weiteres ausgeschlossen, doch angesichts der anziehenden Inflation erwarten einige Analysten genau das. Am Freitag hatte das Finanzministerium eine Senkung der Neuemissionen von Staatsanleihen verkündet. Die Renditen steigen derweil. "Dies ist ein Zeichen, dass sich Anleger auf eine Verringerung der Wertpapierkäufe einstellen", sagt ein Analyst.

Die schwachen US-Daten belasten den Dollar, während die Trump-Politik zusätzlich den Yen als vermeintlich sicheren Hafen stützt. Der Greenback ermäßigt sich auf 114,53 Yen nach Wechselkursen über 115 zum Wochenschluss. Auch der Goldpreis profitiert von der politischen Verunsicherung durch Trump. Die Feinunze verteuert sich auf 1,193 Dollar nach Kursen um 1,182 am Tagestief am Freitag.

QBE von Allianz-Meldung unbeeindruckt

Unter den Einzelwerten fallen Toshiba in Tokio um 3,9 Prozent. Lokale Medien berichten von der Vorbereitung einer Klage gegen das Unternehmen durch Fondsgesellschaften und Banken. Der Elektronikkonzern ist in einen Bilanzskandal verwickelt und muss hohe Abschreibungen auf das US-Nukleargeschäft vornehmen.

In Sydney stiegen QBE nach einem sehr festen Start letztlich nur um 0,2 Prozent. Der Münchener Versicherer Allianz befindet sich einem Zeitungsbericht zufolge in informellen Gesprächen über die Übernahme des australischen Versicherers QBE, wobei der Gebotspreis 20 Prozent über dem QBE-Kurs vom Freitag liegen soll. Die australische Versicherung dementierte entsprechende Übernahmegespräche mittlerweile aber.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.661,50 -0,92% -0,66% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 19.368,85 -0,51% +1,33% 07:00 Kospi (Seoul) Feiertag Schanghai-Comp. (Schanghai) Feiertag Hang-Seng-Index (Hongkong) Feiertag DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8.53 Uhr % YTD EUR/USD 1,0725 +0,1% 1,0714 1,0669 +2,0% EUR/JPY 122,90 -0,1% 123,09 122,93 -0,0% EUR/GBP 0,8532 +0,1% 0,8526 0,8498 +0,1% GBP/USD 1,2571 +0,0% 1,2566 1,2553 +1,9% USD/JPY 114,60 -0,3% 114,89 115,24 -2,0% USD/KRW 1178,82 0% 1178,82 1176,32 -2,4% USD/CNY 6,8817 0% 6,8817 6,8817 -0,9% USD/CNH 6,8679 +0,0% 6,8656 6,8725 -1,5% USD/HKD 7,7585 -0,0% 7,7592 7,7584 +0,1% AUD/USD 0,7548 -0,1% 0,7559 0,7527 +4,6% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,92 53,17 -0,5% -0,25 -3,2% Brent/ICE 55,22 55,52 -0,5% -0,30 -2,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.192,34 1.191,10 +0,1% +1,24 +3,6% Silber (Spot) 17,13 17,14 -0,1% -0,01 +7,6% Platin (Spot) 983,05 984,65 -0,2% -1,60 +8,8% Kupfer-Future 2,68 2,69 -0,2% -0,01 +7,1% ===

