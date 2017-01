First Sensor AG: First Sensor und Velodyne LiDAR Inc. weiten Zusammenarbeit aus

- Neue strategische Liefervereinbarung für Avalanche Fotodioden (APD) abgeschlossen - Auftragsvolumen über mehrere Mio. US-Dollar in den nächsten drei Jahren - Wachstumstreiber autonomes Fahren

Im Rahmen der weltweit größten Messe für optische Technologien, der SPIE Photonics West in San Francisco, haben der Sensorik-Spezialist First Sensor und Velodyne LiDAR Inc. eine Ausweitung ihrer seit 2005 bestehenden Zusammenarbeit für Avalanche Fotodioden (APD) verkündet. Velodyne LiDAR ist weltweit anerkannter Marktführer für die Light Detection and Ranging (LiDAR)-Technologie.

Die strategische Liefervereinbarung hat ein Volumen von mehreren Millionen US-Dollar in den kommenden drei Jahren. Velodyne LiDAR verwendet Avalanche Fotodioden (APD) von First Sensor über die gesamte Produktreihe von LiDAR- Scannern. LiDAR ist im Zusammenspiel mit Radar und Kamerasystemen grundlegend für das autonome Fahren. Velodyne LiDAR beliefert im Bereich der autonomen Revolution eine große Zahl an Erstausrüstern (OEMs) und Technologieunternehmen und schätzt dafür insbesondere die Leistungsfähigkeit der First Sensor-Technologie.

"Im industriellen Umfeld ist First Sensor bereits seit langem ein geschätzter Anbieter für Avalanche Fotodioden. Wir decken ein breit gefächertes Anwendungsspektrum ab, das von der Längenmessung bis zur maschinellen Sicherheit reicht. Über die Nutzung in LiDAR-Scannern für autonome Fahrzeuge erschließen wir mit diesem Produkt nun sukzessive einen neuen Markt mit großem Wachstumspotenzial", so Dr. Dirk Rothweiler, CEO der First Sensor AG.

Den Anfang machte 2009 ein APD-Array, das für den Endkunden Chrysler in Serie ging. Aktuell kommt die Technologie neben den USA auch in Europa und Asien zum Einsatz. "Zum Ende des vergangenen Jahres haben viele unserer Entwicklungsprojekte die Musterphase erreicht. Wir sind zuversichtlich, aus diesen in Zukunft weiteres Geschäft zu generieren", sagt Dr. Mathias Gollwitzer, Finanzvorstand von First Sensor.

First Sensor hat sich im kürzlich veröffentlichten Global APD Avalanche Photodiode Market Research Report 2016 an die Spitze der Produzenten für Avalanche Fotodioden gesetzt. Sie erkennen unsichtbare Lichtblitze, mit denen LiDAR-Scanner ein hochaufgelöstes 360-Grad-Bild der Umgebung erstellen. Ausgestattet mit einem internen Verstärkungsmechanismus sind sie besonders empfindlich. Der Sensorik-Spezialist bietet einzelne Dioden sowie Arrays an, die für Anwendungen wie die Entfernungsmessung oder die optische Kommunikation genutzt werden. Sie kommen in den Wachstumsmärkten Industrie 4.0, Medizintechnik sowie autonomes Fahren zum Einsatz, die den thematischen Schwerpunkt der diesjährigen SPIE Photonics West bilden, zu der mehr als 20.000 internationale Fachbesucher erwartet werden.

Über die First Sensor AG Die First Sensor AG zählt zu den weltweit führenden Anbietern auf dem Gebiet der Sensorik. Unser Unternehmen entwickelt und fertigt standardisierte und maßgeschneiderte Sensorlösungen für Anwendungen in den Wachstumsmärkten Industrial, Medical und Mobility. Mit über 800 Mitarbeitern sind wir an sechs deutschen Standorten vertreten und verfügen darüber hinaus über Entwicklungs-, Produktions- und Vertriebsstandorte in den USA, Kanada, China, den Niederlanden, Großbritannien, Frankreich, Schweden und Dänemark sowie ein weltweites Partnernetzwerk. Die First Sensor AG ist börsennotiert und seit 1999 im Prime Standard der deutschen Börse in Frankfurt gelistet. Weitere Informationen finden Sie unter www.first-sensor.com.

Über Velodyne LiDAR Das 1983 von David S. Hall gegründete Unternehmen Velodyne Acoustics Inc. mischte zunächst durch Halls patentierte Erfindung eines nahezu verzerrungsfreien servogesteuerten Subwoofers den Premium-Audio-Markt auf. Anschließend griff Hall auf sein Wissen über Robotik und 3D- Visualisierungssysteme bei der Erfindung bahnbrechender Sensortechnik für selbstfahrende Autos und 3D-Kartierung zurück und stellte 2005 den HDL-64- Solid-State-Hybrid-LiDAR-Sensor vor. Mittlerweile hat sich Velodynes LiDAR- Sparte zum führenden Anbieter von Solid-State-Hybrid LiDAR- Sensortechnologie entwickelt, die in verschiedenen kommerziellen Anwendungen eingesetzt wird, darunter autonome Fahrzeuge, Fahrzeugsicherheitssysteme, mobile 3D-Kartierung, 3D-Luftkartierung und Sicherheit. Der kompakte leichte HDL-32E-Sensor ist erhältlich für Einsätze unter anderem auch in UAVs. Der VLP-16 LiDAR Puck hingegen ist ein 16- Kanal-Sensor, der deutlich kleiner und wesentlich günstiger ist als Sensoren früherer Generationen. Weitere Informationen, einschließlich Whitepapers, finden Sie auf www.velodynelidar.com.

Sprache: Deutsch Unternehmen: First Sensor AG Peter-Behrens-Straße 15 12459 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 63 99 23-760 Fax: +49 (0)30 63 99 23-719 E-Mail: ir@first-sensor.com Internet: www.first-sensor.com ISIN: DE0007201907 WKN: 720190

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

