Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Hongkong, Schanghai und Südkorea bleiben die Börsen wegen der Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahrsfest (Mondneujahr) geschlossen.

DIENSTAG: In Hongkong und Schanghai findet wegen des chinesischen Neujahrsfests kein Börsenhandel statt.

MITTWOCH bis Donnerstag: In Schanghai bleibt die Börse wegen des chinesischen Neujahrsfests geschlossen.

TAGESTHEMA

Allianz befindet sich einem Zeitungsbericht zufolge in informellen Gesprächen über die Übernahme des australischen Versicherers QBE. Allianz-Chef Oliver Bäte soll sich dazu kurz vor Weihnachten zu einem intensiven Austausch mit John Neal, dem CEO von QBE getroffen haben, berichtet das Handelsblatt. die Gespräche sollen freundlich gelaufen sein, auch wenn es noch keine konkreten Übernahmeverhandlungen gewesen seien, heiße es aus Finanzkreisen. Dabei soll Bäte 15 australische Dollar je Aktie ins Gespräch gebracht haben. Das entspreche einem Aufschlag von über 20 Prozent auf den Kurs von 12,33 australischen Dollar, mit dem die Aktie am Freitag aus dem Handel in Sydney ging. Insgesamt hätte der Deal damit eine Dimension umgerechnet gut 14 Milliarden Euro. Die Allianz wollte keine Stellung zu dem Bericht nehmen, QBE verlautbarte, dass man sich nicht in solchen Gesprächen befinde. Die QBE-Aktie schloss am Montag in Sydney nach einem frühen Tageshoch von 12,97 mit 12,35 Dollar und damit nur leicht im Plus.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 DE/Sartorius AG, Jahresergebnis, Göttingen

18:00 AT/Telekom Austria AG, Jahresergebnis, Wien

DIVIDENDENABSCHLAG

Thyssenkrupp: 0,15 EUR Verbio: 0,15 EUR Banco Santander: 0,055 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- ES 09:00 BIP 4Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,7% gg Vq/+3,0% gg Vj zuvor: +0,7% gg Vq/+3,2% gg Vj - EU 11:00 Index Wirtschaftsstimmung Januar Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 107,9 zuvor: 107,8 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: +0,3 zuvor: +0,1 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -4,9 Vorabschätzung: -4,9 zuvor: -5,1 11:00 Geschäftsklimaindex Eurozone Januar PROGNOSE: +0,80 zuvor: +0,79 - DE 14:00 Verbraucherpreise Januar (vorläufig) PROGNOSE: -0,5% gg Vm/+2,0% gg Vj zuvor: +0,7% gg Vm/+1,7% gg Vj HVPI PROGNOSE: -0,6% gg Vm/+2,1% gg Vj zuvor: +1,0% gg Vm/+1,7% gg Vj - US 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Dezember Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 IT/Auktion 0,35-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2021 im Volumen von 2,25 bis 2,75 Mrd EUR Auktion neuer 2,20-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2027 im Volumen von 3,5 bis 4,0 Mrd EUR Auktion variabel verzinster Anleihen mit Laufzeit Februar 2024 im Volumen von 1,75 bis 2,25 Mrd EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.282,00 -0,31% Nikkei-225 19.368,85 -0,51% Schanghai-Comp. Kein Handel DAX 11.814,27 -0,29% DAX-Future 11.809,00 -0,21% XDAX 11.807,14 -0,22% MDAX 22.881,12 +0,08% TecDAX 1.857,58 -0,11% EuroStoxx50 3.303,33 -0,48% Stoxx50 3.031,74 -0,37% Dow-Jones 20.093,78 -0,04% S&P-500-Index 2.294,69 -0,09% Nasdaq-Comp. 5.660,78 +0,10% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 161,86 +19

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Vorbörslich zeichnen sich niedrigere Kurse ab. Getrübt wird die Stimmung über einen schwächeren Dollar dadurch, dass US-Präsident Donald Trump angeordnet, dass Muslime aus sieben islamischen Staaten bis auf weiteres nicht in die USA einreisen dürfen. Die Maßnahmen stoßen im Ausland wie in den USA selbst auf Kritik.

Rückblick: Etwas leichter - Nach der jüngsten Rally nahmen Anleger vor dem Wochenende Gewinne mit. Allenfalls leicht gedämpft wurde die Stimmung von der Verschärfung des Konflikts zwischen den USA und Mexiko um den Bau einer Mauer gegen den Zuwanderungsstrom in die USA. Klares Schlusslicht unter den europäischen Börsen war Athen. Dort knickte der Index um 3,5 Prozent ein, nachdem es beim Treffen der Euro-Finanzminister keine Fortschritte im Tauziehen um Reformzusagen Athens und die langfristige Tragfähigkeit seiner Schulden gegeben hatte. Bei den Quartalszahlen der UBS (-4,5 Prozent) bemängelten Beobachter, dass das Vermögensverwaltungsgeschäft Zeichen von Schwäche aufwies. Im Sog von UBS gaben Credit Suisse um 3,6 Prozent und Julius Bär um 2,7 Prozent nach. Der Stoxx-Index der Banken war mit minus 0,9 Prozent hinter dem Automobilsektor das Schlusslicht. LVMH (-1,9 Prozent) erzielte im vergangenen Jahr zwar einen Nettogewinn von 4 Milliarden Euro erzielt, doch äußerte sich LVMH-Chef Arnault vorsichtig zu den Geschäften im laufenden Jahr. Im britischen Einzelhandel geht die Konsolidierung weiter. Tesco will den Großhändler Booker übernehmen. "Der Deal ist der perfekte Zusammenschluss", sagte Neil Wilson, Marktstratege bei ETX Capital. Booker sprangen um 16 Prozent nach oben und Tesco um 9,3 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Zurückgehalten wurde der DAX vor allem vom schwachen Automobilsektor. VW verloren 1,7 Prozent, nachdem die Staatsanwaltschaft in Braunschweig im Abgasskandal nun auch gegen den früheren Chef Martin Winterkorn ermittelt. Aber auch die Androhung hoher Importzölle auf aus Mexiko in die USA importierten Produkten lastete auf der Branche, die dort Produktionsstätten unterhält bzw baut. BMW verloren 0,8 Prozent und Daimler 1,2 Prozent. Thyssenkrupp gewannen 1,7 Prozent, nachdem die Geschäfte im ersten Quartal im Rahmen der Erwartungen gelaufen sind. Man sei auf gutem Weg, die Gesamtjahresziele zu erreichen, sagte CEO Hiesinger auf der HV. Lufthansa profitierten von positiven Analystenkommentaren und gewannen 1,6 Prozent. Eine Abstufung durch HSBC auf "Halten" drückte dagegen Aareal Bank um 3,5 Prozent nach unten. Zeal Network brachen um fast ein Viertel ein. Der Internet-Lottoanbieter muss möglicherweise in Deutschland Mehrwertsteuern zahlen - und kürzt daher die Dividende. Enttäuschende vorläufige Ergebnisse von Nemetschek drückten den Kurs um 5,4 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 UHR)-0,1 auf 11.807 Punkte

Im nachbörslichen Handel mit deutschen Aktien hat sich am Freitag nichts mehr getan. Mangels neuer Unternehmensnachrichten und Analystenkommentare habe es bei Einzelwerten keine Auffälligkeiten gegeben, hieß es bei Lang & Schwarz.

USA / WALL STREET

Behauptet - Nach dem 20.000er-Gipfelsturm ruhten sich die Anleger auf dem Erreichten aus. Die Blicke sind weiter nach vorne gerichtet und auf eine weiter wirtschaftsfreundlich erwartete Politik des neuen Präsidenten Donald Trump. Das zeigte sich im Handelsverlauf daran, dass enttäuschende US-Konjunkturdaten die Kurse nicht belasteten. Die Ökonomen von HSBC Trinkaus & Burkhardt kommentierten, manche Experten sähen die Zahlen als "Schnee von gestern. Viel zu sehr gilt das eigentliche Interesse bereits dem Ausmaß des möglichen Trump-Effekts in den kommenden Quartalen". Dazu passte auch, dass das von der Uni Michigan ermittelte Verbrauchervertrauen auf ein 13-Jahreshoch stieg. Auf Unternehmensseite übertraf Intel mit Umsatz und bereinigtem Gewinn die Analystenschätzungen. Morgan Stanley stufte die Aktie darauf auf "Equalweight" hoch. Der Kurs stieg um 1,1 Prozent. Alphabet blieb im vierten Quartal hinter den Erwartungen zurück. Microsoft verdiente dagegen mehr als erwartet. Die Microsoft-Aktie legte um 2,3 Prozent zu. Alphabet gaben passend zu den enttäuschenden Zahlen um 1,4 Prozent nach. Chevron verbilligten sich in Reaktion auf die eigenen Geschäftszahlen um 2,4 Prozent. Der Ölkonzern kehrte im vierten Quartal zwar in die schwarzen Zahlen zurück, verfehlte die Markterwartungen aber dennoch klar.

Wenig tat sich nach den Konjunkturdaten bei den Anleihen. Sie erholten sich etwas von den jüngsten kräftigen Verlusten, ausgelöst von der Euphorie am Aktienmarkt.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Fr, 17.15 Uhr EUR/USD 1,0722 +0,1% 1,0714 1,0694 EUR/JPY 122,88 -0,2% 123,09 123,06 EUR/CHF 1,0698 +0,1% 1,0691 1,0685 GBP/EUR 1,1718 -0,0% 1,1729 1,1717 USD/JPY 114,60 -0,3% 114,89 115,07 GBP/USD 1,2565 -0,0% 1,2566 1,2530

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 30, 2017 01:34 ET (06:34 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.