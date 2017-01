DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Hongkong, Schanghai und Südkorea bleiben die Börsen wegen der Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahrsfest (Mondneujahr) geschlossen.

DIENSTAG: In Hongkong und Schanghai findet wegen des chinesischen Neujahrsfests kein Börsenhandel statt.

MITTWOCH bis Donnerstag: In Schanghai bleibt die Börse wegen des chinesischen Neujahrsfests geschlossen.

TAGESTHEMA

Allianz befindet sich einem Zeitungsbericht zufolge in informellen Gesprächen über die Übernahme des australischen Versicherers QBE. Allianz-Chef Oliver Bäte soll sich dazu kurz vor Weihnachten zu einem intensiven Austausch mit John Neal, dem CEO von QBE getroffen haben, berichtet das Handelsblatt. die Gespräche sollen freundlich gelaufen sein, auch wenn es noch keine konkreten Übernahmeverhandlungen gewesen seien, heiße es aus Finanzkreisen. Dabei soll Bäte 15 australische Dollar je Aktie ins Gespräch gebracht haben. Das entspreche einem Aufschlag von über 20 Prozent auf den Kurs von 12,33 australischen Dollar, mit dem die Aktie am Freitag aus dem Handel in Sydney ging. Insgesamt hätte der Deal damit eine Dimension umgerechnet gut 14 Milliarden Euro. Die Allianz wollte keine Stellung zu dem Bericht nehmen, QBE verlautbarte, dass man sich nicht in solchen Gesprächen befinde. Die QBE-Aktie schloss am Montag in Sydney nach einem frühen Tageshoch von 12,97 mit 12,35 Dollar und damit nur leicht im Plus.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 DE/Sartorius AG, Jahresergebnis, Göttingen

18:00 AT/Telekom Austria AG, Jahresergebnis, Wien

DIVIDENDENABSCHLAG

Thyssenkrupp: 0,15 EUR Verbio: 0,15 EUR Banco Santander: 0,055 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- ES 09:00 BIP 4Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,7% gg Vq/+3,0% gg Vj zuvor: +0,7% gg Vq/+3,2% gg Vj - EU 11:00 Index Wirtschaftsstimmung Januar Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 107,9 zuvor: 107,8 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: +0,3 zuvor: +0,1 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -4,9 Vorabschätzung: -4,9 zuvor: -5,1 11:00 Geschäftsklimaindex Eurozone Januar PROGNOSE: +0,80 zuvor: +0,79 - DE 14:00 Verbraucherpreise Januar (vorläufig) PROGNOSE: -0,5% gg Vm/+2,0% gg Vj zuvor: +0,7% gg Vm/+1,7% gg Vj HVPI PROGNOSE: -0,6% gg Vm/+2,1% gg Vj zuvor: +1,0% gg Vm/+1,7% gg Vj - US 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Dezember Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 IT/Auktion 0,35-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2021 im Volumen von 2,25 bis 2,75 Mrd EUR Auktion neuer 2,20-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2027 im Volumen von 3,5 bis 4,0 Mrd EUR Auktion variabel verzinster Anleihen mit Laufzeit Februar 2024 im Volumen von 1,75 bis 2,25 Mrd EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.282,00 -0,31% Nikkei-225 19.368,85 -0,51% Schanghai-Comp. Kein Handel DAX 11.814,27 -0,29% DAX-Future 11.809,00 -0,21% XDAX 11.807,14 -0,22% MDAX 22.881,12 +0,08% TecDAX 1.857,58 -0,11% EuroStoxx50 3.303,33 -0,48% Stoxx50 3.031,74 -0,37% Dow-Jones 20.093,78 -0,04% S&P-500-Index 2.294,69 -0,09% Nasdaq-Comp. 5.660,78 +0,10% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 161,86 +19

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Vorbörslich zeichnen sich niedrigere Kurse ab. Getrübt wird die Stimmung über einen schwächeren Dollar dadurch, dass US-Präsident Donald Trump angeordnet, dass Muslime aus sieben islamischen Staaten bis auf weiteres nicht in die USA einreisen dürfen. Die Maßnahmen stoßen im Ausland wie in den USA selbst auf Kritik.

Rückblick: Etwas leichter - Nach der jüngsten Rally nahmen Anleger vor dem Wochenende Gewinne mit. Allenfalls leicht gedämpft wurde die Stimmung von der Verschärfung des Konflikts zwischen den USA und Mexiko um den Bau einer Mauer gegen den Zuwanderungsstrom in die USA. Klares Schlusslicht unter den europäischen Börsen war Athen. Dort knickte der Index um 3,5 Prozent ein, nachdem es beim Treffen der Euro-Finanzminister keine Fortschritte im Tauziehen um Reformzusagen Athens und die langfristige Tragfähigkeit seiner Schulden gegeben hatte. Bei den Quartalszahlen der UBS (-4,5 Prozent) bemängelten Beobachter, dass das Vermögensverwaltungsgeschäft Zeichen von Schwäche aufwies. Im Sog von UBS gaben Credit Suisse um 3,6 Prozent und Julius Bär um 2,7 Prozent nach. Der Stoxx-Index der Banken war mit minus 0,9 Prozent hinter dem Automobilsektor das Schlusslicht. LVMH (-1,9 Prozent) erzielte im vergangenen Jahr zwar einen Nettogewinn von 4 Milliarden Euro erzielt, doch äußerte sich LVMH-Chef Arnault vorsichtig zu den Geschäften im laufenden Jahr. Im britischen Einzelhandel geht die Konsolidierung weiter. Tesco will den Großhändler Booker übernehmen. "Der Deal ist der perfekte Zusammenschluss", sagte Neil Wilson, Marktstratege bei ETX Capital. Booker sprangen um 16 Prozent nach oben und Tesco um 9,3 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Zurückgehalten wurde der DAX vor allem vom schwachen Automobilsektor. VW verloren 1,7 Prozent, nachdem die Staatsanwaltschaft in Braunschweig im Abgasskandal nun auch gegen den früheren Chef Martin Winterkorn ermittelt. Aber auch die Androhung hoher Importzölle auf aus Mexiko in die USA importierten Produkten lastete auf der Branche, die dort Produktionsstätten unterhält bzw baut. BMW verloren 0,8 Prozent und Daimler 1,2 Prozent. Thyssenkrupp gewannen 1,7 Prozent, nachdem die Geschäfte im ersten Quartal im Rahmen der Erwartungen gelaufen sind. Man sei auf gutem Weg, die Gesamtjahresziele zu erreichen, sagte CEO Hiesinger auf der HV. Lufthansa profitierten von positiven Analystenkommentaren und gewannen 1,6 Prozent. Eine Abstufung durch HSBC auf "Halten" drückte dagegen Aareal Bank um 3,5 Prozent nach unten. Zeal Network brachen um fast ein Viertel ein. Der Internet-Lottoanbieter muss möglicherweise in Deutschland Mehrwertsteuern zahlen - und kürzt daher die Dividende. Enttäuschende vorläufige Ergebnisse von Nemetschek drückten den Kurs um 5,4 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 UHR)-0,1 auf 11.807 Punkte

Im nachbörslichen Handel mit deutschen Aktien hat sich am Freitag nichts mehr getan. Mangels neuer Unternehmensnachrichten und Analystenkommentare habe es bei Einzelwerten keine Auffälligkeiten gegeben, hieß es bei Lang & Schwarz.

USA / WALL STREET

Behauptet - Nach dem 20.000er-Gipfelsturm ruhten sich die Anleger auf dem Erreichten aus. Die Blicke sind weiter nach vorne gerichtet und auf eine weiter wirtschaftsfreundlich erwartete Politik des neuen Präsidenten Donald Trump. Das zeigte sich im Handelsverlauf daran, dass enttäuschende US-Konjunkturdaten die Kurse nicht belasteten. Die Ökonomen von HSBC Trinkaus & Burkhardt kommentierten, manche Experten sähen die Zahlen als "Schnee von gestern. Viel zu sehr gilt das eigentliche Interesse bereits dem Ausmaß des möglichen Trump-Effekts in den kommenden Quartalen". Dazu passte auch, dass das von der Uni Michigan ermittelte Verbrauchervertrauen auf ein 13-Jahreshoch stieg. Auf Unternehmensseite übertraf Intel mit Umsatz und bereinigtem Gewinn die Analystenschätzungen. Morgan Stanley stufte die Aktie darauf auf "Equalweight" hoch. Der Kurs stieg um 1,1 Prozent. Alphabet blieb im vierten Quartal hinter den Erwartungen zurück. Microsoft verdiente dagegen mehr als erwartet. Die Microsoft-Aktie legte um 2,3 Prozent zu. Alphabet gaben passend zu den enttäuschenden Zahlen um 1,4 Prozent nach. Chevron verbilligten sich in Reaktion auf die eigenen Geschäftszahlen um 2,4 Prozent. Der Ölkonzern kehrte im vierten Quartal zwar in die schwarzen Zahlen zurück, verfehlte die Markterwartungen aber dennoch klar.

Wenig tat sich nach den Konjunkturdaten bei den Anleihen. Sie erholten sich etwas von den jüngsten kräftigen Verlusten, ausgelöst von der Euphorie am Aktienmarkt.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Fr, 17.15 Uhr EUR/USD 1,0722 +0,1% 1,0714 1,0694 EUR/JPY 122,88 -0,2% 123,09 123,06 EUR/CHF 1,0698 +0,1% 1,0691 1,0685 GBP/EUR 1,1718 -0,0% 1,1729 1,1717 USD/JPY 114,60 -0,3% 114,89 115,07 GBP/USD 1,2565 -0,0% 1,2566 1,2530

Am Devisenmarkt tat sich wenig, was die großen Währungen untereinander betrifft. Der Dollar gab in Reaktion auf die unter Erwarten ausgefallen Wirtschaftsdaten tendenziell leicht nach. Der Euro eroberte die Marke von 1,07 Dollar zurück, konnte sie aber im späten US-Handel nicht ganz halten. Der mexikanische Peso holte derweil die Verluste vom Vortag zum Dollar wieder auf, nachdem das Weiße Haus beim ins Gespräch gebrachten Einfuhrzoll von 20 Prozent für Waren aus Mexiko zurückgerudert ist. Die Zölle, mit denen Präsident Trump den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko finanzieren will, seien "nur eine von mehreren Optionen, die auf dem Tisch liegen", hieß es nun beschwichtigend. Zusätzlicher Rückenwind kam von einem als "konstruktiv und produktiv" bezeichneten Telefonat, dass die Präsidenten beider Staaten am Freitag führten und das Hoffnungen auf eine Annäherung schürte. Zuletzt kostete der Dollar im US-Handel nur noch 20,90 Peso, im Tageshoch waren es knapp 21,40.

Im asiatisch dominierten Geschäft am Montag tendiert der Dollar zu leichter Schwäche. Die Stimmung für den Greenback werde getrübt vom von US-Präsident Trump verhängten Einreiseverbot, heißt es.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,91 53,17 -0,5% -0,26 -3,2% Brent/ICE 55,22 55,52 -0,5% -0,30 -2,7%

Am Ölmarkt ging es auf dem inzwischen deutlich erhöhten Niveau weiter volatil zu. Nach den kräftigen Vortagesgewinnen fielen die Preise wieder. Dass in der vergangenen Woche 15 weitere Ölförderanlagen in den USA in Betrieb gingen, wie im späten US-Handel bekannt wurde, belastete die Ölpreise nicht weiter, nachdem sie zuvor schon unter Druck standen. Tatsächlich lösten sie sich darauf sogar von den Tagestiefs. US-Öl kostete zuletzt 53,12 Dollar, 1,2 Prozent weniger als am Donnerstag. Die Zunahme der Förderung in den USA komme nicht überraschend, hieß es. Denn nachdem sich der Ölpreis seit einiger Zeit bereits auf einem höheren Niveau angesiedelt hat, ist die Förderung von Schieferöl in den USA für viele Unternehmen wieder profitabel geworden.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.192,13 1.191,10 +0,1% +1,03 +3,5% Silber (Spot) 17,13 17,14 -0,1% -0,01 +7,5% Platin (Spot) 982,90 984,65 -0,2% -1,75 +8,8% Kupfer-Future 2,68 2,69 -0,2% -0,01 +7,1% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

Der Goldpreis stabilisierte sich nach seinem Rücksetzer vom Donnerstag auf dem Niveau um 1.190 Dollar.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR

BREXIT

US-Präsident Donald Trump hat den Brexit erneut als "großartige Sache" für Großbritannien gepriesen. Durch den EU-Austritt würden die Briten zu "ihrer eigenen Identität" finden und unerwünschte Menschen aus ihren Land heraushalten, sagte Trump bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der britischen Premierministerin Theresa May.

BREXIT / SCHWEIZ

Die Schweiz will nach dem Brexit mit Großbritannien sofort ein eigenes Freihandels-Abkommen schließen.

FRANKREICH

Der Parteilinke Benoît Hamon ist der Kandidat von Frankreichs Sozialisten für die Präsidentschaftswahl in drei Monaten: Hamon gewann die Vorwahl der Partei klar gegen den früheren Premierminister Manuel Valls.

GRIECHENLAND

Der IWF stuft Griechenlands Schuldenlast als derzeit "unhaltbar" und langfristig "explosiv" ein. Um den Schuldenberg des Landes zu verringern, müsse die Eurozone "glaubwürdigere" Maßnahmen ergreifen. Der IWF macht von der langfristigen Tragfähigkeit der griechischen Schulden seine Beteiligung an dem milliardenschweren Rettungspaket für das Mittelmeerland abhängig.

GRIECHENLAND - TÜRKEI

Die griechische Regierung hat der Türkei eine Verletzung ihrer Hoheitsgewässer in der Ägäis vorgeworfen. Ein Kanonenboot der türkischen Marine sei am Sonntag in Begleitung zweier kleinerer Boote kurzzeitig in griechische Gewässer rund um die unbewohnten Imia-Inseln eingedrungen. Zwischen beiden Ländern gibt es derzeit politische Spannungen, weil Griechenland die Auslieferung geflohener türkischer Soldaten ablehnt.

KROATIEN

Die Ratingagentur Fitch hat den Ausblick für das Rating Kroatiens angehoben auf stabil von zuvor negativ. Das Rating für Kroatien belässt Fitch auf BB.

ÖSTERREICH

Die Regierungskrise in Österreich ist beigelegt. Nach einem Verhandlungsmarathon einigten sich SPÖ und ÖVP auf ein neues gemeinsames Arbeitsprogramm, das den Fortbestand der großen Koalition bis zu den regulären Wahlen im Herbst 2018 sichern soll.

TERROR

Nach den tödlichen Schüssen auf eine Moschee der kanadischen Stadt Quebec hat Premierminister Justin Trudeau von einem "Terroranschlag" gesprochen. Am Vorabend hatten zwei bewaffnete Männer im Islamischen Zentrum der Stadt das Feuer auf Gläubige eröffnet und dabei nach übereinstimmenden Angaben fünf Menschen erschossen.

TÜRKEI

Die Ratingagentur Fitch hat das Rating für die Türkei von BBB- auf das Ramschniveau BB+ gesenkt. Der Ausblick lautet auf stabil.

USA I

US-Präsident Donald Trump hat per Dekret angeordnet, dass Bürger der sieben mehrheitlich muslimischen Länder Irak, Iran, Libyen, Somalia, Syrien, Sudan und Jemen für 90 Tage keine Visa erhalten dürfen. Flüchtlingen weltweit wurde die Einreise für 120 Tage untersagt, syrischen Flüchtlingen sogar auf unbestimmte Zeit. Unterdessen protestierten tausende Menschen in den USA gegen das Einreiseverbot.

USA II

US-Präsident Donald Trump und Bundeskanzlerin Angela Merkel haben in einem Telefonat die Bedeutung der Nato hervorgehoben. Beide seien sich über "die fundamentale Bedeutung einig, die das Nato-Bündnis für die transatlantischen Beziehungen hat und über die wichtige Rolle, die es bei der Bewahrung von Frieden und Stabilität spielt".

AUTOINDUSTRIE DEUTSCHLAND

Die deutschen Autobauer verkaufen jedes dritte Auto in China. Mit 34 Prozent sei im vergangenen Jahr gut ein Drittel des weltweiten Pkw-Absatzes von Volkswagen, BMW und Daimler auf die Volksrepublik entfallen, teilte die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young (E&Y) mit. Ein Jahr zuvor habe der Anteil noch bei 30 Prozent gelegen, vor fünf Jahren bei 22 Prozent.

BANKEN DEUTSCHLAND

Die Deutsche Bundesbank bangt um die deutschen Geldinstitute. "Ich mache mir zunehmend Sorgen um die nachhaltige Ertragskraft der Banken", sagte Bundesbank-Vorstandsmitglied Andreas Dombret dem Tagesspiegel. Es gehe um die Frage, ob und wie die Institute langfristig noch auskömmlich Geld verdienen könnten.

LUFTHANSA

Die Deutsche Lufthansa und Etihad haben für Mittwoch zu einer gemeinsamen Pressekonferenz in Abu Dhabi eingeladen. Thema soll eine mögliche Ausweitung der Zusammenarbeit der beiden Airlines sein.

VW

Wegen einer Reihe von Mängeln wird VW knapp 600.000 Fahrzeuge in den USA zurückrufen. Betroffen seien vor allem Fahrzeuge der Marke Audi. Demnach haben einige Fahrzeuge Korrosionsprobleme, die dazu führen könnten, dass sich die Airbags bei einem Unfall nicht richtig auslösen. Bei anderen bestehe die Gefahr einer Überhitzung der Wasserpumpen, andere wiederum hätten Probleme mit den Gurtstraffern.

VW - FIAT

EU-Industriekommissarin Elzbieta Bienkowska rät VW im Abgasskandal zu freiwilligen Entschädigungen für seine europäischen Kunden. Von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt forderte sie in der Welt am Sonntag gleichzeitig, Strafen gegen den Autokonzern zu verhängen. Zudem machte sie Italien Druck. Wenn die Regierung nicht bis Ende Februar eine zufriedenstellende Antwort auf die Abgasmanipulations-Vorwürfe gegen Fiat Chrysler gebe, dann würde die EU vermutlich mit einem Vertragsverletzungsverfahren voranschreiten.

GFT TECHNOLOGIES

CEO Ulrich Dietz soll von der Geschäftsleitung an die Spitze des Verwaltungsrats wechseln. Er tauscht den Platz mit Paul Lerbinger. Er ist derzeit Vorsitzender des Verwaltungsrats, Dietz ist stellvertretender Vorsitzender. Die Nachfolge von Dietz als CEO tritt Marika Lulay an, derzeit geschäftsführende Direktorin und Chief Operating Officer.

SARTORIUS

ist im vergangenen Jahr zweistellig bei Umsatz und Gewinn gewachsen und ist auch für die Geschäftsentwicklung im laufenden Jahr optimistisch. Der Umsatz habe 2016 um wechselkursbereinigt 18,2 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro zugelegt. Das operative Ergebnis EBITDA legte bereinigt um 23,6 Prozent auf 325,4 Millionen Euro zu. Für das laufende Jahr erwartet Sartorius ein Umsatzwachstum von wechselkursbereinigt etwa 8 bis 12 Prozent. Die operative EBITDA-Marge soll gegenüber dem Vorjahreswert von 25 Prozent um etwa einen halben Prozentpunkt zulegen.

BT GROUP

Die Ratingagentur Standard & Poor's hat den Ausblick für BT Group von stabil auf negativ gesenkt, die Bonitätsbewertung aber bei BBB+ für langfristige und bei A-2 für kurzfristige Schulden belassen.

