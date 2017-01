Werbung

DZ BANK - DAX: Ist die "Trump-Rally" beendet?

Indem das von uns skizzierte "Übertreibungspotenzial" bis 11.890 Punkte am Donnerstag ausgeschöpft wurde, ist eine Marke von hoher technischer Relevanz bzw. Signifikanz "abgearbeitet" worden. Diese technisch bedeutende Marke hat der deutsche Blue Chip-Index just in dem Moment erreicht, da die zyklischen Rahmenbedingungen sich einzutrüben beginnen. Die jüngste mehrtägige Aufwärtsbewegung trägt daher das Risiko in sich, den vorerst finalen Kursimpuls der "Trump-Rally" darzustellen.

