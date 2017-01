Jetzt geht's los mit der Dividendenjagd im DAX: Am morgigen Montag ist zunächst Ex-Tag bei ThyssenKrupp , am Mittwoch dann lädt Siemens zur Hauptversammlung. Knapp 3,1 Mrd. Euro wird der Münchener Industriegigant anschließend an seine Aktionäre überweisen und damit wie im Vorjahr drittgrößter Dividendenzahler der Republik sein. Noch mehr schütten wohl nur Daimler und Allianz aus. MDAX profitiert von Innogy und Uniper Das jedenfalls signalisieren unsere ersten Hochrechnungen zur Dividendensaison 2017. Demnach dürfte das Ausschüttungsvolumen der 30 DAX-Firmen erstmals die Marke von 30 Mrd. Euro überspringen und um 7% auf bis zu 31,7 Mrd. Euro steigen. Noch stärker sollte der Zuwachs im MDAX ausfallen, wo in...

