(In dem um 6.08 Uhr gesendeten Pressespiegel muss es im ersten Satz zum Thema Deutsche Bank richtig heißen, dass das Geldhaus am Donnerstag UND NICHT am Freitag seinen Geschäftsbericht 2016 vorlegt. Es folgt eine korrigierte Fassung des Pressespiegels.)

PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

ALLIANZ - Der Gedanke, einen anderen Versicherer zu übernehmen, treibt Allianz-Chef Oliver Bäte schon länger um. Die Bedingungen für einen solchen Deal hat er jüngst öffentlich gemacht. Das Kaufobjekt müsse eine bestimmte Größe haben, der Preis sollte passen und im besten Fall sollte die Übernahme freundschaftlich über die Bühne gehen. Das sind keine kleinen Hürden, aber offenbar hat der Allianz-Chef einen idealen Partner gefunden. Nach Informationen aus Finanzkreisen will Bäte den größten australischen Versicherer, QBE, übernehmen. Kurz vor Weihnachten habe sich der Allianz-Boss mit QBE-Chef John Neal getroffen. Das Gespräch sei konstruktiv verlaufen. (Handelsblatt S. 1)

DEUTSCHE BANK - Am kommenden Donnerstag wird die Deutsche Bank ihren Abschluss für das Geschäftsjahr 2016 vorstellen - ein Jahr, das der Vorstandsvorsitzende John Cryan vorab als ein Jahr des Übergangs bezeichnet hatte, das mit einem Ergebnis um null abschließen soll. Nach Schätzungen von Analysten dürfte die Bank einen Verlust von höchstens 1 Milliarde Euro ausweisen, zu dem die Einigung mit dem amerikanischen Justizministerium im Dezember beigetragen haben dürfte. Insgesamt zeigt man sich mit dem abgelaufenen Geschäftsjahr in der Bank nicht unzufrieden. Man sei mit dem Umbau weiter vorangekommen als geplant, auch wenn noch viel zu tun bleibe, ist zu hören. Unzufrieden ist man nach wie vor mit dem öffentlichen Image der Bank vor allem in Deutschland. (FAZ S. 22)

DEUTSCHE TELEKOM - Die Bundesregierung steckt Milliarden in den Breitbandausbau. Doch der Fortschritt stockt, weil die Deutsche Telekom immer wieder in die Planung der Kommunen grätscht. Nun haben die Politiker reagiert und mit dem Ex-Staatskonzern eine Selbstverpflichtung ausgehandelt, die das stoppen soll. (Handelsblatt S. 8)

MERCK - Stefan Oschmann ist seit Mai 2016 Chef des Pharma-Unternehmens Merck. Obwohl er sich betont bodenständig gibt, integriert er ständig neue Start-ups in sein Unternehmen und bewältigt gerade die größte Übernahme der Firmengeschichte. Die Integration des US-Laborausrüsters Sigma-Aldrich "geht schneller und glatter als gedacht", sagte er. (Handelsblatt S. 22)

DEUTSCHE BAHN - Rüdiger Grube soll bis Ende 2020 weiter Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bahn bleiben. Darauf hat sich der Bund als Eigentümer mit dem 65jährigen nach intensiven Verhandlungen verständigt. Eine Gehaltserhöhung, wie von Grube auch gewünscht, gibt es allerdings nicht, heißt es in Regierungskreisen. (Handelsblatt S. 14/FAZ S. 15)

UNILEVER - "Wir befinden uns in einem Endspiel", sagt Ulli Gritzuhn, der bei Unilever die Länder Deutschland, Österreich und die Schweiz verantwortet. Die Konzentration im Lebensmitteleinzelhandel nehme weiter zu und der Preis der Angebote sei zum einzigen Differenzierungsmerkmal geworden. "Dadurch wird ein enormer Wert verbrannt", sagt Gritzuhn. Die Kraft der Unternehmen, Innovationen auf den Markt zu bringen, werde dadurch begrenzt. "Wir leben von einer Brandrodung. Die Fähigkeit der Industrie, den Kostendruck abzufedern, ist äußerst beschränkt", sagt Gritzuhn. (Welt S. 12)

