PALO ALTO (IT-Times) - Nach der Expansion in Südkorea und Spanien ist Tesla Motors nun auch offiziell in Portugal gestartet und nimmt ab sofort Bestellungen für das Model S und Model X entgegen. Tesla unterhält bereits eine Vertriebsniederlassung in Lissabon, zudem plant das Unternehmen in Kürze einen...

Den vollständigen Artikel lesen ...