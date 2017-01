BÖRSENTAG - Moderate Verluste erwartet TAGESVORSCHAU - 30.01.2017 ÖSTERREICH - Koalition einigt sich auf Kompromiss, Neuwahlen sind vorerst vom Tisch GRIECHENLAND - Athens Schuldenberg ist "unhaltbar" und "explosiv", lt. IWF SPANIEN - Arbeitslosigkeit fällt auf 18,6 Prozent RUSSLAND - USA - Trump und Putin sprachen nicht über Aufhebung von Sanktionen GROSSBRITANNIEN - TÜRKEI - May und Erdogan wollen Handelsbeziehungen ausbauen CHINA - Börse Hong-Kong und Shanghai geschlossen ATX heute MONTAG zur Eröffnung SCHWÄCHER erwartet - ATX Indikation 2.722 Punkte -0,40% VOESTALPINE - bestätigt Kostenexplosion für neues Werk in Corpus Christi USA ZUMTOBEL - baut Leuchtenwerk in Serbien DAX heute MONTAG zur Eröffnung LEICHTER...

