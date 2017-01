Der BVB hat den Sprung auf Rang drei in der Bundesliga verpasst. Die schnelle Führung durch Marco Reus nach nur 123 Sekunden reichte nicht zum Sieg. Mit der ersten richtigen Chance im Spiel glich Danny Latza für Mainz aus. "Wir waren zu wenig aktiv. Das ist mein Hauptkritikpunkt. Wir hatten nicht den Mumm, uns festzusetzen. Da war der Ball mehr in der Luft als am Boden", sagte BVB-Trainer Thomas Tuchel bei Sky: "Auch das Umschaltspiel war nicht gut. In der Summe kann es immer passieren, dass man dann noch ein Gegentor kassiert. Gegen Leipzig wird es nächste Woche noch schwerer."

