Vorhang auf für das neueste Release der GPM-Suite für Profis der BOC Group: ADONIS NP 4.5 beinhaltet innovative Ergänzungen, die unsere neue Plattform einmal mehr auf eine höhere Stufe heben.

"Mehr als Modellieren" ist das Versprechen der 100 web-basierten GPM-Suite, da das Tool nicht nur die Prozessmodellierung unterstützt, sondern auch leicht bedienbare Analyse-, Berichts- und Kollaborationsfunktionen beinhaltet.

In jedem Evolutionsschritt von ADONIS NP fließt unsere gewonnene Erfahrung aus mehr als 5.000 erfolgreichen Kundenprojekten mit ein. Dieses Mal wartet das beste GPM-Tool seiner Art mit cleveren Modellierungsfunktionen für eine noch leichtere Bedienbarkeit auf. Erweiterte Konzepte für Freigabe-Workflows erlauben flexible Konfigurationen der Freigabe-Mechanismen, um den individuellen Bedürfnissen Ihrer Organisation gerecht zu werden. Darüber hinaus ist es jetzt möglich, Offline-HTML-Exporte zu erstellen, die bequem und einfach an externe Auditoren weitergegeben werden können.

ADONIS-Produktmanager Tobias Rausch ist überzeugt: "Durch die Möglichkeit, mehrere Sequenzen des Freigabe-Workflows parallel zu konfigurieren, können Teams, die mit ADONIS NP 4.5 arbeiten, Freigaben genau so erfolgen lassen, wie es für bestimmte Organisationseinheiten oder Abteilungen sinnvoll ist. Diese Erweiterungen führen zu einer verstärkten Zusammenarbeit und zu erhöhter Transparenz im Qualitätsmanagement."

Eine Übersicht der wichtigsten Neuerungen in ADONIS NP 4.5 steht auf der BOC Group Homepage zur Verfügung. Berater der BOC Group bieten Interessierten kostenfreie Präsentationen von ADONIS NP an. Melden Sie sich noch heute für eine kostenfreie Beratung an!

Über die BOC Group

Die BOC Group entwickelt Softwareprodukte und Services für das effektive und umfassende Prozess-, Performance- und Unternehmensarchitektur-Management. Mithilfe unserer Produkte und Services bieten wir Unternehmen die notwendigen Werkzeuge, um sich auf die wertschöpfenden Aufgaben konzentrieren zu können.

Zu den Kunden, die weltweit auf ADONIS vertrauen, zählen unter anderem Airbus Military, Allianz, Baxter, DHL, Generali und Telefonica.

Mit Standorten in Athen, Berlin, Dublin, Madrid, Paris, Warschau, Wien und Winterthur stehen wir unseren Kunden mit über 200 Mitarbeitern und mehr als 90 Partnern auf der ganzen Welt beiseite.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170130005045/de/

Contacts:

BOC Österreich

Mag. Gerhard Schweng

Market Development Manager

+43-1-905 10 81-0

gerhard.schweng@boc-group.com

oder

BOC Deutschland

Anna Mohn

Leiterin Marketing und Kommunikation

+49-(0)30-2269-2510

anna.mohn@boc-de.com

oder

BOC Schweiz

Giovanni Rotondaro

Business Development Manager

+41-52-26 03 75-0

giovanni.rotondaro@boc-ch.com