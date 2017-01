Paris - Die Analysten der BNP Paribas stellen in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly" eine Aktienanleihe (ISIN DE000PR2TT35/ WKN PR2TT3) auf die Aktie von Merck (ISIN DE0006599905/ WKN 659990) vor.Dem deutschen Pharmakonzern Merck könnte ein aufregendes Jahr bevorstehen. Bei seinem lukrativsten Medikament, dem Multiple-Sklerose-Mittel Rebif, habe das Unternehmen bereits Marktanteile an die Konkurrenz verloren und auch für das Krebsarzneimittel Erbitux, eine weitere tragende Säule der Pharmasparte, rechne das Unternehmen mit einer Stagnation der Verkaufszahlen in diesem Jahr. Beim drittstärksten Umsatzbringer, dem Fruchtbarkeitsmittel Gonal-f, rechne Merck immerhin noch mit einem einstelligen Umsatzwachstum, während hier im Jahr 2016 noch ein Plus von 13,8 Prozent habe verbucht werden können.

