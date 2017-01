Paris - Rauf, runter, rauf - an die jüngste Entwicklung des Ölpreises sollten sich Anleger womöglich gewöhnen, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Schließlich spreche einiges für eine weiterhin recht volatile Kursbewegung des Energieträgers, wobei die Abwärtsrisiken überwiegen würden.

