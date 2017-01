Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Sachsen meldet jährliche Inflationsrate von 2,3 Prozent

In Sachsen ist die jährliche Inflationsrate im Januar auf 2,3 Prozent gestiegen. Das ist die höchste Rate seit Juni 2013. Hauptgrund dafür ist die Trendwende am Energiemarkt: So fielen die Rechnungen für Heizöl (plus 41,2 Prozent) und Flüssiggas (plus 16,6 Prozent) in dieser Heizperiode deutlich höher aus. Auch Superbenzin (plus 10,0 Prozent) und Diesel (plus 20,0 Prozent) verteuerten sich spürbar. Darüber hinaus zogen auch die Lebensmittelpreise plus 3,6 Prozent) an.

SPD-Kanzlerkandidat Schulz will keine Steuern senken

SPD-Spitzenkandidat Martin Schulz hat sich trotz Haushaltsüberschüssen gegen die Senkung der Steuern ausgesprochen. Investitionen in gute Schulen und schnelles Internet auf dem Lande hätten für ihn Priorität, sagte Schulz am Abend im ZDF. "Dann geben wir den Menschen viel mehr zurück als den einen oder anderen Euro auf dem Konto", meinte der SPD-Spitzenmann. Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) plane hingegen eine Steuerreform, die nur "den Reichen nützt".

Schulz brandmarkt Trumps Politik als unerträglichen Tabubruch

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat US-Präsident Donald Trump scharf angegriffen. "Das ist ein Tabubruch, der unerträglich ist", sagte Schulz bei seiner ersten Rede als Spitzenmann seiner Partei in Berlin. Er verurteilte die "unverschämten" Angriffe Trumps auf den Islam, Frauen, Künstler, Behinderte und Intellektuelle.

Unions-Fraktionschef Kauder kritisiert Trumps Einreiseverbot

Nach CDU-Chefin Angela Merkel hat auch der Unions-Fraktionsvorsitzende Volker Kauder die Einreisepolitik von US-Präsident Donald Trump kritisiert. "Die Religion darf man überhaupt nicht zum Gegenstand von Einreisen oder Nichteinreisen machen", sagte der CDU-Politiker am Montag im ZDF-Morgenmagazin.

Regierungskrise in Österreich beigelegt

Die Regierungskrise in Österreich ist beigelegt. Nach einem mehrtägigen Verhandlungsmarathon einigten sich SPÖ und ÖVP auf ein neues gemeinsames Arbeitsprogramm, das den Fortbestand der großen Koalition bis zu den regulären Wahlen im Herbst 2018 sichern soll. Das teilten Bundeskanzler und SPÖ-Chef Christian Kern sowie sein Vize, ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner, am Sonntagabend nach achtstündigen Verhandlungen in Wien mit, wie die österreichische Nachrichtenagentur APA berichtete.

Hamon ist Präsidentschaftskandidat von Frankreichs Sozialisten

Der Parteilinke Benoît Hamon ist der Kandidat von Frankreichs Sozialisten für die Präsidentschaftswahl in drei Monaten: Der 49-jährige Abgeordnete gewann die Vorwahl der Partei am Sonntag klar gegen den früheren Premierminister Manuel Valls. Laut vorläufigen Ergebnissen kam der frühere Bildungsminister auf rund 59 Prozent der Stimmen. Hamons Sieg bedeutet einen Linksruck der Sozialisten, die bei der Präsidentschaftswahl allerdings als nahezu chancenlos gelten.

Griechenland wirft Türkei Verletzung der Hoheitsgewässer vor

Die griechische Regierung hat der Türkei eine Verletzung ihrer Hoheitsgewässer in der Ägäis vorgeworfen. Ein Kanonenboot der türkischen Marine sei am Sonntag in Begleitung zweier kleinerer Boote kurzzeitig in griechische Gewässer rund um die unbewohnten Imia-Inseln eingedrungen, teilte das Verteidigungsministerium in Athen mit. Zwischen beiden Ländern gibt es derzeit politische Spannungen, weil Griechenland die Auslieferung geflohener türkischer Soldaten ablehnt.

Tausende demonstrieren in den USA erneut gegen Trumps Einreiseverbot

Tausende Menschen haben in den USA erneut gegen das von Präsident Donald Trump verhängte Einreiseverbot für Bürger aus mehreren muslimischen Staaten protestiert. In New York versammelten sich am Sonntag mehrere tausend Demonstranten im Battery Park an Manhattans Südspitze, von dem aus die Freiheitsstatue zu sehen ist. Tausende weitere demonstrierten vor dem Weißen Haus sowie in Boston.

Trump und Saudi-Arabiens Monarch für "strikte" Umsetzung des Atomdeals mit Iran

US-Präsident Donald Trump und Saudi-Arabiens König Salman haben sich in einem Telefonat für eine "strikte" Umsetzung des Atomabkommens mit dem Iran ausgesprochen. Laut einer vom Weißen Haus veröffentlichten Zusammenfassung des Gesprächs waren sich beide Seiten zudem darüber einig, gegen die "destabilisierenden Aktivitäten des Iran" in der Region vorzugehen, die Ausbreitung des "radikalen Islamischen Terrors" zu bekämpfen sowie Schutzzonen in den Kriegsländern Syrien und Jemen einzurichten.

Bewaffnete erschießen bis zu fünf Menschen in Moschee in Quebec

Bewaffnete haben im Islamische Kulturzentrum der kanadischen Stadt Québec Medienberichten zufolge bis zu fünf Menschen erschossen und mehrere weitere verletzt. Augenzeugen berichteten dem Rundfunksender CBC, zwei Männer hätten am Sonntag nach dem Abendgebet das Feuer auf die Gläubigen eröffnet. Zwei Verdächtige wurden nach Angaben eines Polizeisprechers festgenommen. Er bestätigte, dass es Tote gab, nannte aber keine Zahl.

Kanadas Premier spricht nach Schüssen auf Moschee von "Terroranschlag"

Nach den tödlichen Schüssen auf eine Moschee der kanadischen Stadt Quebec hat Premierminister Justin Trudeau von einem "Terroranschlag" gesprochen. "Wir verurteilen dieses terroristische Attentat auf Muslime in einem Gotteshaus", erklärte Trudeau am Montag. Am Vorabend hatten zwei bewaffnete Männer im Islamischen Zentrum der Stadt das Feuer auf Gläubige eröffnet und dabei nach übereinstimmenden Angaben fünf Menschen erschossen.

Japan/Einzelhandelsumsatz Dez +0,6% gg Vorjahr

Japan/Einzelhandelsumsatz Supermärkte Dez -1,3% gg Vj

