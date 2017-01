Frankfurt - Am Freitag trat der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) den zweiten Tag in Folge auf der Stelle, bzw. verbuchte leichte Verluste, so die Analysten der Helaba. Unter dem Strich sei der Index mit einem Abschlag in Höhe von 0,29% bei 11.814 Zählern aus dem Handel gegangen und habe sich damit etwas von seinem am Donnerstag markierten Jahreshoch entfernt.

Den vollständigen Artikel lesen ...