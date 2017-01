Die Unsicherheit in Bezug auf die Schweizer Energiestrategie wirkte 2016 dämpfend auf die Marktnachfrage nach Solarenergie in der Schweiz, während der globale Photovoltaik-Markt um 50 % wuchs. Für das laufende Jahr seien die Voraussetzungen für ein Marktwachstum in der Schweiz vielversprechend, berichtet der Branchenverband Swissolar (Zürich). Ein klares Signal für Bauherren schaffe jedoch erst die Zustimmung des Volks zur Energiestrategie 2050 am 21.05.2017.

