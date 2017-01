Bonn - Angesichts der von den Anlegern als enttäuschend bewerteten am Freitag veröffentlichten US-Konjunkturdaten gab die Rendite 10-jähriger US-Treasuries um 3 Basispunkte auf 2,48% nach, so die Analysten von Postbank Research.Auch am deutschen Rentenmarkt habe sich in der Folge eine Gegenbewegung zu den kräftigen Anstiegen der vorherigen Tage gezeigt. Die 10-jährige Bundrendite sei wie ihr US-Pendant um 3 Basispunkte auf 0,46% gesunken. 5- und 2-jährige Bundesanleihen hätten mit -0,36% beziehungsweise -0,66% um jeweils einen Basispunkt unter ihrem jeweiligen Vortagsniveau rentiert. (30.01.2017/alc/a/a)

Den vollständigen Artikel lesen ...