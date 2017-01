Frankfurt - Der Wochenauftakt werde mit den deutschen Verbraucherpreisen des auslaufenden Monats bereits spannend, berichten die Analysten der Helaba.Nachdem die Dezemberwerte für Aufregung gesorgt hätten, dürfte das Interesse an der Inflation im Januar erhöht sein. Im Monatsvergleich sei zwar mit einem deutlichen Rückgang der Verbraucherpreise zu rechnen, dennoch führe der Basiseffekt bei Energiepreisen zu einer steigenden Jahresrate. Ein Anstieg auf 2,0% VJ sei nicht auszuschließen und reflexartig dürfte in Deutschland nach einem Ende der super-expansiven Geldpolitik der EZB gerufen werden. Zuletzt hätten EZB-Vertreter aber zu Recht auf die noch immer schwache Kernteuerung verwiesen und jegliche Spekulationen auf eine straffere Geldpolitik zurückgewiesen. Erst am Freitag hätten die Geldmengen- und Kreditwachstumsraten verdeutlicht, dass die unterliegende monetäre Dynamik weiterhin nur moderat und damit zu schwach ausgeprägt sei.

