Frankfurt - In dieser Woche sorgen umfangreiche EWU-Emissionen erneut für Angebotsdruck, berichten die Analysten der Helaba.Den Auftakt gebe heute das italienische Schatzamt, das unter anderem eine neue 10-jährige BTP am Markt platzieren werde. Auf die BTP 2027 würden dabei bis zu 4 Mrd. EUR des Gesamtvolumens von 9 Mrd. EUR entfallen. Zur Wochenmitte trete die deutsche Finanzagentur auf den Plan - ebenfalls mit einer Neubegebung. Die OBL 2022 solle 4 Mrd. EUR einbringen. Hier dürfte der Renditeanstieg der vergangenen Tage für die höchste Zuteilungsrendite in diesem Laufzeitbereich seit Juni 2016 sorgen (-0,38%). Am Donnerstag würden die Schatzämter in Spanien und Frankreich mit gewohnt hohen Auktionsvolumina folgen, während sich die Aktivitäten in den USA auf Ankündigungen für die kommende Woche beschränken würden.

