Trier - In der 4. Kalenderwoche war die noch zum Wochenstart vorherrschende Unsicherheit nach der Amtsantrittsrede des US-Präsidenten Donald Trump schnell verflogen, so die Experten von HWB Capital Management.Die Fahrt aufnehmende Berichtssaison sowie die Hoffnung auf eine anziehende US-Konjunktur hätten Rückenwind für die Fortsetzung der Hausse geliefert. In ihren Portfolios hätten die Experten die Aktienquote im Wochenverlauf deutlich erhöht, sodass die HWB Fonds das positive Marktumfeld hätten nutzen können. Die Währungsabsicherung ihrer US-Dollar Bestände hätten die Experten dabei weiterhin aufrecht gehalten. (Ausgabe vom 27.01.2017) (30.01.2017/fc/a/f)

Den vollständigen Artikel lesen ...