Keine Sorge, dieses Kursziel stammt nicht von mir. Dieses Kursziel stammt aus einem am Wochenende in den USA veröffentlichten Artikel. Interessant sind die Thesen, die darin aufgestellt werden. Zum einen werde der Dollar weiter steigen und damit Druck auf den Goldpreis ausüben, zum anderen könnten die Zentralbanken damit beginnen, ihre Goldbestände zu verkaufen. Schauen wir uns die Argumente einmal genauer an.

Den vollständigen Artikel lesen ...