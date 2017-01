DAX-Chartanalyse: Neue Stufe im Trend erreicht

Nach einer sehr spannenden Zeit und dem "Trading in der Range" bis zum Amtsantritt des neuen US-Präsidenten Donald Trump (siehe dazu Analyse der Vorwoche auf DIE BÖRSENBLOGGER http://dieboersenblogger.de/87746/2017/01/dax-chartanalyse-trading-in-der-range/) befreiten sich die Märkte aus der letzten Seitwärtszone und erreichten neue Verlaufshochs. Ja, sogar Allzeithochs, wie im Dow Jones mit Spannung erwartet und entsprechend medial ausgerollt. Denn er übersprang das erste Mal in seiner Geschichte die Marke von 20.000 Punkten! Auf diesen Kurssprung folgte allerdings kein Abverkauf, wie einige Marktteilnehmer erwarteten, sondern eine erneute Stabilisierung auf einem nun höheren Niveau. Doch dazu nun im Detail mehr, nach einer kurzen Aufarbeitung der Wochengeschehnisse.

Die Wochen-Ideen im Rückblick

Wie bereits in der Handelswoche vom 16.1. bis 20.1. startete der DAX unter 11.600 in die Börsenwoche und steuerte sehr schnell auf die 11.520 zu. Dort kam es, ebenfalls wie in der Woche davor, zu einer Stabilisierung und auch gleich zu einem GAP-close. Letztlich sprach dies nur für einen richtungslosen Handel, der sein Augenmerk auf die US-Reaktionen am Aktienmarkt auf die neue Politik des neuen US-Präsidenten Donald Trump lenkte. Besonders war dies dem Dow Jones anzumerken. Er tendierte zwar aufwärts, aber hatte immer wieder im Bereich um 19.830 Probleme, neue Käufer zu begeistern. Im Chartbild stellte sich dies am Dienstagnachmittag wie folgt dar:

Im weiteren Verlauf erfolgte dann der Ausbruch auf der Oberseite, ohne jedoch die 20.000er-Marke zu erreichen. Dies sollte erst am Folgetag wahr werden. Denn hier schaffte der DAX bereits morgens den Sprung über SEINE letzte Barriere vor dem Jahreshoch. Immerhin im fünften Anlauf erst, was sehr beeindruckend wirkte:

So ein großer Ausbruch zieht immer eine Menge Orders nach sich, die sich aus Stopp-Orders der Bären (oberhalb des Ausbruchslevels) und Kauf-Orders der Bullen (Einstieg bei Ausbruchssignal) zusammensetzten. Es macht an diesen Stellen wenig Sinn, sofort gegenzusteuern. Denn jeder Rücksetzer wird im ersten Ausbruchs-Run sofort für neue Orders in Ausbruchsrichtungen genutzt. Aus diesem Grund stellte ich am Donnerstag auch die Frage "Ausbruch grandios vollzogen, ab wann shorten?" in die Tages-Trading-Chancen unter http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1245563-121-130/tages-trading-chancen-donnerstag-26-01-2017beitrag_54169775 dar.

