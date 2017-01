LONDON (Dow Jones)--Vodafone will am indischen Mobilfunkmarkt mit einem Zusammenschluss stärker vorankommen. Schaffen will sie dies gemeinsam mit der Nummer drei in dem Land, der Idea Cellular. Die Vodafone Group plc teilte am Montag mit, sie führe Gespräche über eine Fusion ihrer Indien-Tochter mit Idea Cellular. Mit dem Eigentümer, der Aditya Birla, werde über einen Aktientausch verhandelt. Vodafone warnte aber zugleich, dass eine Transaktion nicht sicher sei.

In einem Deal wäre Vodafones 42-Prozent-Anteil an Indus Towers nicht enthalten, hieß es. Weitere Details nannte das Unternehmen, das mit der Ankündigung vom Montag auf entsprechende Presseberichte reagierte, nicht.

Die Times of India hatte berichtet, dass bereits seit einiger Zeit über eine Fusion gesprochen werde und berief sich dabei auf mehrere Quellen.

Die Vodafone-Aktie gewinnt zu Handelsbeginn 3,5 Prozent.

