Mit David Dietschi hat T&N seit anfangs Januar einen neuen

Standortleiter für die Niederlassung Olten. Als Informatiker mit

eidg. Fachausweis und jahrelanger Erfahrung in der

Mitarbeiterführung, Kundenbetreuung und Projektleitung bringt David

Dietschi die optimalen Voraussetzungen für diese Funktion mit. Er

kennt die Bedürfnisse des Marktes bestens und ist gut auf die

umfassende Herausforderung bei T&N vorbereitet. "Unter seiner

Standortleitung soll T&N weiter wachsen. Er ist zusammen mit seinem

Team für die Akquisition von Neukunden und Entwicklung des

bestehenden Kundennetzes verantwortlich", so Hermann Graf, T&N

Geschäftsleiter.



