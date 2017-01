Düsseldorf - Das neue Jahr brachte bei der 10-jährigen Rendite in Deutschland (bisher) einen deutlichen Zinsanstieg von 0,20% auf in der Spitze über 0,50%, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Im Monatschart schlage sich diese Entwicklung in einem "bullish engulfing" nieder. Doch dieses konstruktive Candlestickmuster sei nicht die einzige Formation, die derzeit weiter steigende Renditen nahelege. Schließlich stehe auf Wochenbasis eine nicht ganz idealtypische inverse Schulter-Kopf-Schulter-Umkehr zu Buche. Da auch diverse Indikatoren (z. B. RSI und MACD) - und zwar in beiden Zeitebenen - "long" positioniert seien, dürfte die 10-jährige Rendite zunächst weiter anziehen. Die 38-Monats-Linie (akt. bei 0,63%) definiere dabei ein erstes Etappenziel.

Den vollständigen Artikel lesen ...