Wien - In den nächsten Tagen steht in den USA eine wahre Flut an Konjunkturdaten an, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Im Mittelpunkt des Interesses werde eindeutig der Arbeitsmarktbericht für Januar stehen. Man rechne mit einem netto Beschäftigungszuwachs außerhalb der Landwirtschaft (Unternehmenserhebung) von 175 Tsd. bei einer gleichzeitigen Aufwärtsrevision des Vormonatsergebnisses. Ein solcher Stellenzuwachs entspräche ziemlich genau dem monatlichen Schnitt des Jahres 2016. Die Arbeitslosenquote dürfte zwar bei 4,7% verharrt haben, wobei die Analysten allerdings einen kleinen Rückgang im Bereich der zweiten Nachkommastelle erwarten würden. Besonders interessant bleibe der Blick auf die Lohnentwicklung. Im Dezember seien die durchschnittlichen Stundenlöhne um 0,4% p.m. gestiegen. Für Januar rechne man mit einer Zunahme um 0,3% p.m. Die Vorjahresrate sollte damit knapp unterhalb von 3% verharren.

