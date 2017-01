Essen - Das Aufeinandertreffen von Theresa May und Donald Trump brachte wenig Zählbares, so die Analysten der National-Bank AG.Grundsätzlich könne die britische Premierministerin damit rechnen, dass nach dem Austritt aus der EU die Verhandlungen für ein bilaterales Handelsabkommen mit den USA beginnen könnten. Solange UK noch Mitglied der EU sei, seien dem Land gemäß bestehender EU-Verträge die Hände gebunden, selbsttätig neue Vereinbarungen auszuhandeln. Enttäuschend sei das US-BIP für Q4 ausgefallen. Der Außenhandel habe sich als Belastungsfaktor erwiesen. Privater Verbrauch und Investitionen hätten dagegen ganz ordentliche Wachstumsbeiträge abgeliefert. Dass sich die Investitionstätigkeit in nächster Zeit weiter belebe, sei auch an den am Freitag wenig beachteten Auftragseingängen für langlebige Wirtschaftsgüter zu erkennen. Ex Transportgüter hätten sie ordentlich zugelegt. Außerdem würden sich die Konsumenten in bester Kauflaune zeigen. Dementsprechend dürfte in den kommenden Monaten Verlass auf den privaten Verbrauch als Wachstumsstütze sein.

