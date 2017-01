Der DAX brach in der letzen Woche aus seiner Lethargie aus und legte auf Wochensicht 1,6 Prozent zu. Am Freitag ging ihm allerdings bereits die Puste aus. Er verzeichnete kleine Verluste und endete 0,3 Prozent im Minus. Was wir nun von dieser Handelswoche erwarten dürfen, erfahren wir von Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Bergmann im Gespräch mit Moderator Marco Uome. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen im langfristigen Kontext von Bedeutung sind.