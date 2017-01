Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist mit Abgaben in die neue Woche gestartet. Der SMI bleibt damit deutlich unter der Marke von 8'400 Punkten, unter die er am Freitag wieder gerutscht war. Die Ausschläge halten sich allerdings in Grenzen. Laut Händlern mangelt es für grössere Bewegungen an Impulsen. So waren die Vorgaben von der Wall Street vom Freitagabend in etwa neutral. Und auch von Unternehmensseite liegen nur wenige Nachrichten vor.

Etwas belastend wirken sich laut Analysten die neusten Beschlüsse von US-Präsident Donald Trump aus: Das von ihm verordnete Einreiseverbot für mehrere muslimisch geprägte Länder untermauere Sorgen über einen überbordenden Protektionismus. Gleichwohl werde dieser Entscheid für sich allein betrachtet zum jetzigen Zeitpunkt keinen allzu grossen Einfluss auf die Finanzmärkte haben, schränkt ein Experte ein. Wichtiger sei der weitere Verlauf der Berichtsaison.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert gegen 9.30 Uhr 0,40% tiefer bei 8'346,40 Punkten. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, verliert 0,39% auf 1'333,33 und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,36% auf 9'119,06 Stellen. Von den 30 wichtigsten Titeln stehen 22 im Minus und je vier im Plus sowie unverändert.

Die deutlichsten Abgaben bei den Blue Chips erleide Aryzta (-4,2%). Für einmal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...