Der Deutsche Wetterdienst hat seine aktuelle Unwetterwarnung erweitert: Neben Glatteis müsse man in vor allem in Süddeutschland mit einsetzendem Tauwetter und demzufolge mit Hochwasser in Bächen und Flüssen rechnen. Das könne zu Überschwemmungen von Straßen führen - auch Erdrutsche seien in den betroffenen Gebieten nicht auszuschließen.

Eine Verlängerung der Warnung beziehungsweise eine Ausdehnung auf weitere Gebiete sei möglich.