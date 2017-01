Von Suryatapa Bhattcharya

TOKIO (Dow Jones)--Maue US-Daten und die Einreisebeschränkung des neuen US-Präsidenten Donald Trump haben Anleger am Montag in Südostasien und Australien zum Abbau risikoreicher Positionen animiert. Aktien wurden tendenziell verkauft - zumindest dort, wo es möglich war. Denn in Hongkong, Schanghai und Seoul blieben die Börsen wegen der Feierlichkeiten zum Neujahrsfest (Mondneujahr) geschlossen. Die chinesischen Börsen in Hongkong und Schanghai handeln auch am Dienstag nicht, in Schanghai ruht der Handel bis einschließlich Donnerstag. In Australien schloss der S&P/ASX-200 mit einem Abschlag von 0,9 Prozent. Der Nikkei-225 beendete die Sitzung in Tokio 0,5 Prozent leichter mit 19.369 Punkten - vor allem belastet von einem zum Dollar anziehenden Yen. In Neuseeland sank der S&P/NZX-50 um 0,7 Prozent.

Im Handel schob man die Verluste auf die schwächelnde US-Konjunktur oder die umstrittenen Entscheidungen Trumps, die weltweit auf scharfe Kritik stießen. Die US-Wirtschaft war im vierten Quartal etwas weniger deutlich als erhofft gewachsen, die Auftragseingänge für langlebige Güter im Dezember sanken sogar statt wie prognostiziert zu wachsen.

Trump mal wieder Thema

Doch das eigentliche Thema lieferte einmal mehr Trump. Dieser hatte das US-Flüchtlingsprogramm für vier Monate ausgesetzt und die Einreise von Menschen aus islamischen Staaten wie Iran, Irak, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien und Jemen für 90 Tage untersagt. Die Maßnahme habe stark zur Verunsicherung der Anleger beigetragen, hieß es. Die Verordnungen deuteten auf eine Abschottung der USA hin und könnten daher als ein Schritt auf dem Weg zum Protektionismus verstanden werden.

"Aus Marktperspektive dürfte die Einwanderungspolitik keine nennenswerten Auswirkungen finanzieller oder wirtschaftlicher Art haben", wiegelte Chefmarktanalyst Ric Spooner von CMC Markets in Sydney ab. "Der größere Fokus des Marktes liegt auf den Budgetplänen. Solange er dort liefert, ist alles in Ordnung", ergänzte Marktstratege Hideyuki Ishiguro von Daiwa Securities. Die US-Daten drückten am japanischen Rentenmarkt die Renditen der Ultra-Langläufer.

Die schwachen US-Daten belasteten den Dollar, während die Trump-Politik zusätzlich den Yen als vermeintlich sicheren Hafen stützte. Der Greenback ermäßigte sich auf 114,53 Yen nach Wechselkursen über 115 zum Wochenschluss - erholte sich aber nach Börsenschluss auf 114,84 Yen. Auch der Goldpreis profitierte von der politischen Verunsicherung durch Trump. Die Feinunze verteuerte sich zunächst bis auf 1.196 Dollar nach Kursen um 1.182 am Tagestief am Freitag. Anschließend kam der Goldpreis mit der einsetzenden Dollarerholung auf 1.190 Dollar zurück.

QBE von Allianz-Meldung unbeeindruckt

Unter den Einzelwerten fielen Toshiba in Tokio um 3,7 Prozent. Lokale Medien berichteten von der Vorbereitung einer Klage gegen das Unternehmen durch Fondsgesellschaften und Banken. Der Elektronikkonzern ist in einen Bilanzskandal verwickelt und muss hohe Abschreibungen auf das US-Nukleargeschäft vornehmen. Der Titel des Online-Händlers für Industriebedarf Monotaro sprang um 13 Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen einen Gewinnzuwachs um 43 Prozent verbucht hatte. Die Aktie des Küchenausstatters Hoshizaki ermäßigte sich um 6,2 Prozent. Das Unternehmen enttäuschte mit einem schwachen Ausblick.

In Sydney lagen alle Sparten im Minus, besonders deutlich ging es aber im Technologiesektor abwärts. Nach einer Gewinnwarnung von Aconex brachen die Titel um 45 Prozent ein. QBE stiegen nach einem sehr festen Start letztlich nur um 0,2 Prozent. Der Münchener Versicherer Allianz befindet sich einem Zeitungsbericht zufolge in informellen Gesprächen über eine Übernahme des australischen Versicherers, wobei der Gebotspreis 20 Prozent über dem QBE-Kurs vom Freitag liegen soll. Die australische Versicherung dementierte entsprechende Übernahmegespräche mittlerweile aber.

In Indien waren Telekommunikationswerte gesucht mit der Spekulation auf eine Sektorkonsolidierung. Vodafone will am indischen Mobilfunkmarkt mit einem Zusammenschluss zum Marktführer aufsteigen. Schaffen will der Londoner Konzern dies gemeinsam mit der Nummer drei in dem Land, der Idea Cellular. Die Vodafone Group plc teilte mit, sie führe Gespräche über eine Fusion ihrer Indien-Tochter mit Idea Cellular. Mit dem Eigentümer, der Aditya Birla, werde über einen Aktientausch verhandelt. Vodafone warnte aber zugleich, dass eine Transaktion nicht sicher sei. Gleichzeitig greift Reliance Communications nach dem kleineren Wettbewerber Aircel. Idea, Reliance Communications und Bharti Airtel schlossen mehr oder weniger deutlich im Plus.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.661,50 -0,92% -0,66% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 19.368,85 -0,51% +1,33% 07:00 Kospi (Seoul) Feiertag Schanghai-Comp. (Schanghai) Feiertag Hang-Seng-Index (Hongkong) Feiertag DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8.53 Uhr % YTD EUR/USD 1,0692 -0,2% 1,0714 1,0669 +1,7% EUR/JPY 122,74 -0,3% 123,09 122,93 -0,2% EUR/GBP 0,8543 +0,2% 0,8526 0,8498 +0,2% GBP/USD 1,2514 -0,4% 1,2566 1,2553 +1,4% USD/JPY 114,80 -0,1% 114,89 115,24 -1,8% USD/KRW 1177,68 -0,1% 1178,82 1176,32 -2,5% USD/CNY 6,8817 0% 6,8817 6,8817 -0,9% USD/CNH 6,8685 +0,0% 6,8656 6,8725 -1,5% USD/HKD 7,7583 -0,0% 7,7592 7,7584 +0,1% AUD/USD 0,7549 -0,1% 0,7559 0,7527 +4,6% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,02 53,17 -0,3% -0,15 -3,0% Brent/ICE 55,29 55,52 -0,4% -0,23 -2,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.189,20 1.191,10 -0,2% -1,91 +3,3% Silber (Spot) 17,15 17,14 +0,1% +0,01 +7,7% Platin (Spot) 979,00 984,65 -0,6% -5,65 +8,3% Kupfer-Future 2,69 2,69 +0,1% +0,00 +7,5% ===

