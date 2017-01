FXStreet - Der amerikanische Dollar verzeichnete gegenüber seinen meisten Konkurrenten einen bearish Eröffnungsgap. Der Grund für die Schwäche sind wohl die umstrittenen Maßnahmen der neuen US Regierung. Diese untersagte den Menschen aus mehreren islamischen Staaten die Einreise in die USA. Der Dollar reagierte darauf mit dem asiatischen Handel negativ, aber nach der Londoner Eröffnung konnte das positive Territorium gegenüber den meisten Währungen erreicht werden. Der EUR/USD wird am Freitag ...

