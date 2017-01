Der Wolfsburger Konzern hat es tatsächlich geschafft: Mitten in der Dieselaffäre überholt Volkswagen erstmals seinen Dauerkonkurrenten Toyota als weltgrößten Autohersteller. Grund sind gute Verkaufszahlen auf einem einzigen Markt.

Ausgerechnet in Zeiten der Dieselaffäre erreicht der Volkswagen-Konzern das stärkste Verkaufsergebnis seiner Geschichte und überholt zugleich Toyota als weltgrößten Automobilhersteller. Nach den am Montag vorgelegten Daten verkaufte die Toyota-Gruppe, zu der auch der Kleinwagen-Anbieter Daihatsu Motor und der Nutzfahrzeug-Hersteller Hino Motors gehören, im vergangenen Jahr insgesamt 10,17 Millionen Autos. Das ist ein knapper Anstieg um 0,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Der deutsche Erzrivale aus Wolfsburg setzte dagegen 10,31 Millionen Fahrzeuge ab - ein Plus von 3,8 Prozent gegenüber 2015. Es ist das erste Mal seit fünf Jahren, dass der japanische Branchenprimus damit die Führung als größter Autobauer abgeben musste. Die Werte hatten sich zwar zuvor schon abgezeichnet, sind nun aber von Toyota offiziell bestätigt worden. Mit knapp zehn Millionen verkauften Autos liegt General Motors (GM) aus den USA auf dem dritten Platz.

Der japanische Autokonzern spielte die Bedeutung des ersten Platzes bei den Verkaufszahlen herunter. "Wir bei Toyota sind nicht darauf fokussiert, nach Volumen zu jagen", teilte das Unternehmen mit. Ziel sei es vielmehr, die Nummer Eins bei den Kunden mit der technischen Entwicklung und Produktion immer besserer Autos zu sein.

Volkswagen gibt sich selbst bedeckt. Auch am Montag wollte der Konzern die erstmals errungene Spitzenposition nicht besonders kommentieren. Angesichts der noch immer nicht abgeschlossenen Dieselaffäre dominiert in der öffentlichen Außendarstellung die Zurückhaltung. Der Konzern agiert in der Öffentlichkeit vielmehr nach der Devise der "stillen Demut". Außerdem sind die Verkaufszahlen nicht die wichtigsten Kenndaten. Am Ende entscheidend ist die Rendite. Und in Sachen ...

