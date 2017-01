Zürich - Die Börsen haben in der letzten Woche ihren Aufwärtstrend fortgesetzt. Nachdem sich der Dow Jones in den letzten Wochen immer wieder der Marke von 20'000 näherte, konnte er am letzten Mittwoch erstmals in der Geschichte darüber schliessen. Damit verteuerte sich der Dow Jones seit dem Tiefst in der Finanzkrise am 9. März 2009 um mehr als 200%.

In Europa gewann der Dax über die Woche 1.6%. Der SMI profitierte von der Übernahme Actelions durch Johnson&Johnson und verteuerte sich um 1.3%. Dies darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass der SMI angeschlagen bleibt.

Bei den Währungen entwickelte sich der Euro gegenüber dem Dollar seitwärts. Der Schweizer Franken blieb gesucht und beendete die Woche erneut unter der Marke von 1.07. Eine Abschwächung gegenüber dem Euro ist damit nicht in Sicht. Somit kostet auch ein Dollar immer noch weniger als einen Franken.

Die Zinsen für zehnjährige US-Staatsanleihen pendelten in der letzten Woche um 2.5%. Das BIP-Wachstum im 4. Quartal ist schwächer als erwartet ausgefallen, was renditedämpfend wirkte. In Deutschland zogen die Zinsen etwas an.

Der Ölpreis scheint bei USD 55/bbl gedeckelt zu sein. Wir denken, dass die meisten Ölfirmen mit diesem Preis zufrieden sind, ist er doch etwa doppelt so hoch wie vor Jahresfrist. Nach einem ordentlichen Anstieg bis USD 1'220 ...

