Wien - In den USA steht mit Arbeitsmarktbericht (Fr.), ISM-Index (Mi.) und FED-Sitzung (Do.) eine bewegte Woche bevor, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Am Freitag sei bereits die erste Schätzung des BIP-Wachstums im 4. Quartal veröffentlicht worden. Diese sei mit einer Rate von annualisiert 1,9% leicht hinter der Konsenserwartung zurückgeblieben, zeichne aber weiterhin ein solides Bild der US-Wirtschaft. Mit dem PCE-Deflator werde heute das von der FED präferierte Inflationsmaß veröffentlicht. Mit Blick auf die kommende Zinssitzung dürfte dies mit besonderem Interesse verfolgt werden. Die Analysten der RBI erwarten die Vorjahresrate im Dezember bei 1,7%, womit sie nur noch knapp unter dem Zielwert der FED von 2% p.a. läge.

Den vollständigen Artikel lesen ...