Stuttgart - Die Tieranleihe (ISIN DE000CZ40LW5/ WKN CZ40LW) der Commerzbank (ISIN DE000CBK1001/ WKN CBK100) stand mit einem Handelsumsatz von knapp 11 Millionen Euro an der Börse Stuttgart auch diese Woche wieder im Fokus der Anleger, so die Börse Stuttgart.Der am 30.03.2027 endfällige Bond werde mit 4,0 Prozent p.a. verzinst und könne zu einer Mindeststückelung von 1.000 Euro nominal gehandelt werden. (Ausgabe 3 vom 27.01.2017) (30.01.2017/alc/n/a)

