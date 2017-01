Frankfurt - Die Zuversicht der Anleger scheint groß, so die Deutsche Börse AG.Dow Jones, NASDAQ und S&P 500 hätten in den vergangenen Tagen neue historische Höchstmarken markiert, gleichzeitig hätten sich die europäischen Aktienmärkte gen Norden bewegt. Neben der Trump-Rally mache Folker Hellmeyer von der Bremer Landesbank unerwartete Konjunktursignale auf globaler Ebene für die gute Stimmung am Markt verantwortlich. Die Beschleunigung der Weltkonjunktur eröffne größere Skaleneffekte für Unternehmen, die wiederum eine Steilvorlage für höhere Gewinne der Unternehmen seien.

