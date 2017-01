Stuttgart - Die Deutsche Telekom (ISIN DE0005557508/ WKN 555750) hat am Mittwoch drei neue Anleihen im Wert von insgesamt 3,5 Milliarden Euro begeben, so die Börse Stuttgart.Mit dem eingesammelten Kapital solle unter anderem die amerikanische Tochter T-Mobile US unterstützt werden. Dieser werde damit eine teilweise Refinanzierung ihrer Schulden ermöglicht.

