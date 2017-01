Der DAX heute mit Gewinnmitnahmen und nach den ersten beiden Handelsstunden mit einem Test einer leichten Unterstützungszone im Bereich 11.740/20 Punkten. Hier zeigt sich am Vormittag zwar eine leichte Stabilisierung in den 5min-Kerzen, doch eine klare Gegenbewegung fehlt. So bestünde noch das Risiko weiterer Verluste in Richtung 11.680/70 Punkten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...