In dieser Woche stehen einige wichtige Termine an. Die US-Notenbank trifft sich zum ersten Mal in diesem Jahr und entscheidet über ihre Geldpolitik. Für Jochen Stanzl von CMC Markets ergeben sich hier noch einige Fragezeichen. "Alles, was wir bisher kennen, ist eine Geldpolitik, die auf 1-1,5 Prozent Wachstum ausgerichtet ist", so Stanzl. Außerdem blickt Stanzl im Gespräch mit Moderator Marco Uome auf die weitere Entwicklung an den Märkten in Deutschland und in den USA.